Uber prepara entrada em bolsa no primeiro trimestre de 2019

Um dia depois da Lyft ter apresentado ao regulador do mercado dos Estados Unidos os documentos iniciais para entrar em bolsa em março ou abril de 2019, a sua concorrente Uber deu um passo semelhante em segredo.

Ao contrário da Lyft, os documentos para Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla inglesa) da Uber foram apresentados de forma confidencial, na passada quinta-feira, à SEC – Securities and Exchange Commission, o regulador do mercado norte-americano equivalente à portuguesa CMVM.

Ao abrir o capital, prevê-se que o valor da Uber – que após a venda de ações à Toyota está agora nos 70 mil milhões de dólares (61,5 mil milhões de euros) –salte para 120 mil milhões de dólares (105 mil milhões de euros). E que a multinacional com sede em São Francisco concretize a maior oferta de ações do próximo ano – e uma das cinco maiores da história, segundo a “Bloomberg” e o “Wall Street Journal”.

A mais elevada, segundo a Bloomberg, ocorreu em 2014 com o gigante chinês Alibaba.

A empresa liderada por Dara Khosrowshahi não escolheu um banco para liderar a operação de venda de ações. A Morgan Stanley, contudo, teve um papel importante na preparação dos documentos iniciais para a sua entrada em bolsa.

Apesar do crescimento das receitas (que, no terceiro trimestre deste ano, aumentaram 37%), a Uber ainda regista resultados negativos. No mesmo período, os prejuízos foram de 1,07 mil milhões de dólares (0,94 mil milhões de euros).

A Uber e a Lyft anunciam a entrada em bolsa num momento em que os mercados se agitam com questões de geopolítica e comércial mundial, com as tensões entre a China e os Estados Unidos a pairar como uma nuvem de incerteza, tal como os receios de desaceleração económica.