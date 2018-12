Ordens alertam para constrangimentos na informatização administrativa

As Ordens dos Advogados, dos Contabilistas e dos Médicos Dentistas alertaram esta segunda-feira para a existência de sérios constrangimentos nas plataformas informáticas do Estado que foram criadas para facilitar os procedimentos administrativos.

De acordo com o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Orlando Monteiro da Silva, um dos maiores problemas - que acaba por atrasar os procedimentos em vez de os tornar mais ágeis como era suposto - está relacionado com a assinatura digital.

“Para validar a assinatura electrónica precisamos de um cartão do cidadão mas, por exemplo, um médico estrangeiro não tem cartão do cidadão”, disse esta manhã na conferência ‘Reforma Administrativa: as Ordens, as Regiões e a Saúde’, organizada pelo Expresso e pela Acin - iCloud Solutions.

Já para a vice-presidente do Concelho Geral da Ordem dos Advogados, Ana Isabel Barona, o principal constrangimento está no tempo que demora a carregar os documentos no sistema, uma situação que o CEO da Acin, Luís Sousa, explica com a falta de largura de banda e servidores. Ou seja, o Estado devia estar a investir nesse reforço para que a reforma administrativa fosse ainda mais eficaz, comentou.

A bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Paula Franco também mencionou os mesmos constrangimentos referidos por Ana Isabel Barona, mas alertou para as alterações que estão a ser feitas pela autoridade tributária e que vão exigir a entrega de ainda mais documentos por parte das empresas.

De acordo com esta responsável, esta situação não só vai demorar mais tempo a entregar porque são mais documentos, mas vai também “exigir mais recursos humanos e informáticos”, ou seja, as empresas vão ter de gastar mais dinheiro.

