O que o orçamento 2019 revela sobre o futuro das finanças públicas

As declarações dos principais protagonistas da segunda conferência internacional sobre a Reforma das Finanças Públicas, organizada pelo Expresso e pelo "Kazarian Center for Public Financial Management"

"A contabilidade é o princípio das contas públicas", diz André Marçalo, coordenador da Unileo "É preciso dar o incentivo certo" para que cada governante tome a decisão certa, aponta Carlos Lobo, consultor da EY e antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais "Portugal está a atingir pela primeira vez uma situação de equilíbrio nas finanças públicas", garante João Leão, secretário de Estado do Orçamento "A população e os governantes devem focar-se no equlíbrio orçamental do governo", segundo o investidor internacional Paul Kazarian "A reforma das finanças públicas vai permitir grandes poupanças ao estado", na opinião de Teodora Cardoso, presidente do Conselho das Finanças Públicas