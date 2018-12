Exportações têxteis. Mais um recorde e com sotaque italiano

A indústria têxtil e do vestuário (ITV) já está a preparar-se para festejar mais um recorde absoluto nas exportações. Em outubro, a fileira cresceu 6%, o que permitiu à ITV lusa fechar os primeiros nove meses do ano nos 4,477 mil milhões de euros, a ganhar 2,4% face a período homólogo e à beira de bater o máximo de 5,2 mil milhões registado no ano passado.

"A confirmar-se este cenário, teremos o 10º ano de crescimento consecutivo. Estamos no ciclo mais longo de crescimento do sector em Portugal", diz Paulo Vaz, diretor-geral da ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal.

Para este registo, o impulso decisivo vem de Itália, onde os têxteis lusos deram um salto de 35%. No 5º maior mercado do sector, com uma quota de 6%, as empresas nacionais venderam 268 milhões, uma performance que Paulo Vaz considera "extraordinária, por se tratar já de um destino muito maduro".

César Araújo, presidente da ANIVEC - Associação Nacional dos Industriais de Vestuário e Confeção, também destaca o trabalho de conquista de novas geografias. "Felizmente, o caminho da diversificação de mercados tem vindo a ser traçado há alguns anos pelos empresários portugueses da indústria do vestuário e, como tal, as quebras que agora se sentem em Espanha estão a ser equilibradas com as exportações para outros países. Além disso, o “made in Portugal” conseguiu impor-se em mercados relevantes da moda, como Itália, os EUA e os países do Norte da Europa, onde hoje se valoriza muito a qualidade da confeção nacional", diz.

Em geral, os principais destinos de exportação cresceram, à exceção de Espanha (-4%), Reino Unido (-3%) e Suécia (-1%), onde Portugal concentra 42% das suas vendas de têxteis e vestuário. Mas os destaques pela positiva vão para França, número dois no ranking de vendas, com um salto de 12%, e China, que ganhou 70%.

Fora da Europa, as exportações da ITV nacional cresceram 7%, mas na UE, onde o sector concentra 82% das suas vendas ao exterior, a tendência de alta até outubro ficou nos 2%.

Por segmentos, os têxteis-lar tiveram o desempenho mais positivo (4,9%), seguidos dos têxteis ( 3,2%)e vestuário (1,6%)

A balança comercial dos produtos têxteis de vestuário registou um saldo de 904 milhões de euros e uma taxa de cobertura de 125%.