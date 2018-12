Emanuel Proença vence prémio de gestor do futuro

Emanuel Proença é o grande vencedor da 2ª edição do prémio 40 Líderes Empresariais do Futuro, com menos de 40 anos, uma iniciativa do Expresso e do Fórum de Administradores e Gestores de Empresas, que conta com a COSEC, Deloitte, PHC, Sonae MC, Mindshift e Informa D&B, como empresas parceiras. O segundo e o terceiro classificados são Ana Sofia Barbosa e João Araújo, respetivamente.

A cerimónia de entrega dos prémios decorreu esta segunda-feira numa gala no Mercado da Ribeira, em Lisboa.

1º lugar, EMANUEL PROENÇA

Desempenha, há três anos, o cargo de Administrador Executivo do Grupo Prio, cuja atividade principal é a distribuição e comercialização de combustíveis líquidos e a produção de biocombustíveis. Engenheiro de Gestão Industrial pelo Instituto Superior Técnico, fez um MBA no Insead (durante o qual teve a oportunidade de estudar não só em Paris, mas também em Singapura e nos EUA).

No total, as áreas que Emanuel Proença, 34 anos, tem sob gestão somam perto de 25 milhões de euros de EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações), 750 milhões de faturação (a PRIO duplicou a faturação para mais de mil milhões durante a sua gestão) e mais de 200 colaboradores. Anteriormente, Emanuel Proença, foi CEO do Grupo Corticeiro Piedade, depois de ter fundado e liderado a IDareYou, uma startup de marketing digital. Além disso, desempenhou funções de associado sénior na Armilar Ventures Partners e foi consultor na BCG durante sete anos.

Depois de a empresa o ter inscrito na primeira edição dos 40 Líderes do Futuro – integrou o TOP 10, na 7ª posição – decidiu voltar a candidatar-se porque considera que “o ranking teria menos sentido e força se os participantes de um ano não fossem candidatos no ano seguinte”. Além disso, Emanuel Proença considera que “a iniciativa de valorizar o talento jovem na gestão é interessante e de mérito e é, também, uma forma de celebrarmos e pensarmos o futuro da nossa economia e do nosso país. Participar é a minha forma de apoiar a iniciativa”.

Antes de saber que era o vencedor, o Administrador Executivo do Grupo Prio, revelou ao Expresso que encarava estar no TOP 10 “com felicidade e sentido de responsabilidade. Sei que há muitos mais gestores fantásticos e que um ranking que tenta classificar um campo tão complexo e diverso como a gestão tem resultados que podem ser sempre questionados. Fazer parte da lista não me torna melhor, mas aumenta a expectativa sobre o meu trabalho e os resultados que devo continuar a apresentar”.

Acredita que foi escolhido devido ao “esforço nos primeiros anos de carreira”, período durante o qual fez “bastantes coisas interessantes, coisas essas que um júri pode avaliar como pouco comuns”.

Sobre a forma como gere diz que dá “espaço e responsabilidade para que todos tenham oportunidade de mostrar o seu melhor, mas espero de todos que o façam”. Adianta ainda que é “próximo, informal e disponível sempre que necessário, mas intransigente para com o empenho e exigente para com os resultados”.

Trabalho, responsabilidade, seriedade e dedicação são os ‘mandamentos’ de que não abdica na vida profissional, a que soma “alguma irreverência, vontade de fazer diferente e ambicionar mais”. Valoriza também os “momentos de descontração e celebração dos resultados que vão sendo atingidos”.

Está envolvido em projetos de responsabilidade social e, através da Prio, dinamiza um conjunto de programas de apoio à comunidade no âmbito do desporto jovem e da prevenção rodoviária e dos incêndios.

É casado e tem duas filhas e é junto da família que se sente bem e gosta de passar o tempo livre. “Se a vida e o tempo esticassem, gostava muito de poder estar mais com os amigos, manter-me em forma e ler”, acrescenta.

2ª lugar, ANA SOFIA BARBOSA

A responsável pelo Centro de Competências em Portugal da Fujitsu ocupa a terceira posição no TOP 10 dos líderes do futuro, com menos de 40 anos. Licenciada em Gestão e Administração Pública pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), tem uma pós-graduação em Marketing pelo Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM) e fez carreira na área das telecomunicações e das tecnologias de informação, nomeadamente em consultoria na Novabase e na The Phone House. Tem 40 anos e integrou a Fujitsu em 2008, como responsável pela área de formação de recursos humanos.

No ano passado, Ana Sofia Barbosa participou na edição de arranque do prémio 40 Líderes Empresariais do Futuro, tendo ficado no ranking geral. Voltou a inscrever-se “porque além de ter conseguido solidificar muito do trabalho que venho a desenvolver nos últimos anos, penso que este e outros programas são bastante interessantes em termos do próprio processo pelo qual passamos de entrevistas e testes. Permite-nos sair da nossa zona de conforto e solidificar aprendizagem e capacidade de exposição enquanto líderes”.

A gestora encara com “muita responsabilidade representar uma nova geração de líderes com uma maior exposição internacional”. Ao todo, o Centro de Competências de Lisboa tem 1600 colaboradores de 63 nacionalidades, que prestam serviços em 23 línguas para mais de 160 países em todo o mundo.

Ana Sofia Barbosa acredita que chegou ao TOP 10 graças a “um grande processo de aprendizagem” que acumula “não só em gestão de serviços, mas também de gestão de equipas multiculturais, numa área extremamente competitiva interna e externamente”. E não esconde que ao longo da carreira teve de enfrentar “muitos desafios, foi necessária muita perseverança, muita vontade de aprender e sair da zona de conforto para conseguir chegar onde cheguei, mas encaro todos estes desafios com muita positividade porque são eles que nos fazem crescer e evoluir!”.

Considera determinante ser ágil e rápido a agir. “Para continuarmos relevantes precisamos que os líderes das nossas empresas, departamentos, unidades entendam que o ritmo rápido em que vivemos pede um pragmatismo rápido e acelerado sob pena de perdermos o barco”, considera.

A única mulher no TOP 10 concorda que “apesar de estarmos no século XXI ainda temos um mundo masculino em termos de liderança, se bem que acredito que tal tenha tendência a mudar”. A propósito da desigualdade entre homens e mulheres em cargos de topo, menciona que “na minha área – tecnológica – claramente o rácio ainda não é equitativo, mas para tal acontecer penso que nós mulheres também temos que sair da nossa zona de confronto e não ter medo de nos mostrarmos e de nos fazermos ouvir”.

Quando não está a trabalhar, Ana Sofia Barbosa, aproveita para estar com as duas filhas e o marido. “Além disso, gosto de participar em atividades de responsabilidade social e promovo e incentivo várias ações dentro e fora da empresa”. A escrita é a sua terapia e como lema identifica-se com a frase: “Have the courage to live a life true to yourself”. “Ter a coragem de viver uma vida verdadeira para nós próprios. Tudo o que faço, pessoalmente e profissionalmente, tem que ser verdadeiro e ter conteúdo, significado para mim enquanto pessoa, e isso é algo que vivo verdadeiramente no meu dia-a-dia”.

3ª lugar, JOÃO ARAÚJO

É desde 2016 o responsável pelos negócios digitais do brasileiro Itaú Unibanco, um dos vinte maiores bancos do mundo. João Araújo, está a viver em São Paulo, no Brasil, e lidera a estratégia e transformação digital da instituição financeira e a equipa multidisciplinar para particulares, composta por mais de 400 pessoas.

Tem 32 anos, chegou ao Itaú em 2012 como diretor de soluções digitais e, recentemente, foi nomeado para estar à frente do primeiro negócio digital nativo deste banco, numa iniciativa levada a cabo pelo Comité Executivo. Antes, João Araújo fez um estágio de verão no Lloyds Banking Group e trabalhou na consultora BCG durante três anos.

É licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Católica Lisbon School of Business & Economics e foi reconhecido como um dos melhores dez alunos, de sempre, deste curso. Fez um MBA na Harvard Business School, é co-autor do livro ‘Strategy for the Portuguese-Speaking Market’ e um dos participantes convidados da Altius Conference, evento anual na Oxford Union que é uma sociedade que se dedica ao debate e que pertence à Universidade de Oxford.

Depois de ter tomado conhecimento da iniciativa 40 gestores do futuro houve “várias pessoas amigas” que o desafiaram a participar. Tomou a decisão de avançar porque considera “muito nobre todo o tipo de iniciativa que procura valorizar o talento e aproximar pessoas que juntas podem contribuir, ainda mais, para a transformação da sociedade – seja por meio do crescimento da organização em que trabalham, do desenvolvimento das pessoas com quem lidam no dia-a-dia ou das causas que podem apoiar e incentivar. Vi esses fatores nesta iniciativa e decidi candidatar-me”.

Atingir o TOP 10, deve-se, na sua opinião, ao facto de ter “provas dadas do ponto de vista de liderança e desenvolvimento de pessoas, ampla experiência internacional, visão estratégica diferenciada e uma trajetória de gestão e crescimento de negócios de grande dimensão e responsabilidade”.

Sobre o estilo de gestão que pratica refere que costuma dizer a brincar que “sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. O sonho grande é um cunho da minha gestão. E, dentro desse espírito, ter coragem, foco no cliente, compromisso com a qualidade de execução e, acima de tudo, formar equipas de altíssima performance, com autonomia e responsabilidade, que se superem dia após dia e que valorizem a solidariedade entre todos os seus membros, é absolutamente essencial”.

Durante o percurso profissional, assim como na vida pessoal, não abriu mão de “cortesia, integridade, perseverança e ética. São valores basilares de uma relação saudável e de confiança mútua. Não há gestão nem liderança sem confiança mútua e, por isso, não há gestão nem liderança sem estes valores”.

A família é o seu foco quando não está a trabalhar. Gosta de praticar desporto, ler e de conhecer novas culturas, bem como de acompanhar a política internacional e de se envolver em causas.

Para João Araújo, “o verdadeiro líder é aquele que forma novos líderes e não seguidores”.