Conheça o top 10 dos 40 líderes empresariais do futuro

“Selecionar os 40 líderes empresariais do futuro, pela sua contribuição ativa na economia, percurso de carreira e capacidade de fazer a diferença nos diversos sectores de atividade económica” é o objetivo da iniciativa do Expresso e do Fórum de Administradores e Gestores de Empresas, que conta com a COSEC, Deloitte, PHC, Sonae MC, Mindshift e Informa D&B, como empresas parceiras.

Concorreram profissionais a exercer um cargo de direção ou equivalente, bem como empreendedores com responsabilidade na gestão, com menos de 41 anos até 31 de dezembro de 2018 (no caso desta edição), de nacionalidade portuguesa, a trabalhar em Portugal ou no estrangeiro.

Ao todo, a 2ª edição teve mais de 220 inscritos, dos quais 204 foram considerados elegíveis, com uma idade média de 35 anos. Entretanto, do universo dos candidatos que cumpriam os requisitos necessários, foram selecionados 60, que passaram para uma primeira fase de entrevistas, e destes saiu a lista dos 40 eleitos.

O TOP 10 resultou de um segundo processo de entrevistas feitas pelo júri do prémio, presidido por António Horta Osório, CEO do Lloyds Banking Group, do qual também fazem parte Ricardo Parreira, CEO da PHC, Sérgio Monte Lee, sócio da Deloitte, Teresa Cardoso de Menezes, diretora-geral da Informa D&B, Isabel Barros, administradora para a área de recursos humanos da Sonae MC, Miguel Gomes da Costa, presidente do conselho fiscal da COSEC, Francisco Pedro Balsemão, CEO do Grupo Impresa e Luís Filipe Pereira, presidente do Fórum de Administradores e Gestores de Empresas.

A cerimónia de entrega dos prémios decorreu esta segunda-feira no Mercado da Ribeira, em Lisboa. O ranking dos 40 líderes ordenado por classificação é publicado esta terça-feira.

TOP 10

1. Emanuel Proença – Administrador-executivo do Grupo Prio

2. Ana Sofia Barbosa - Head of Portugal Global Delivery Centre da Fujitsu Technology Solutions

3. João Araújo – Head de Negócios Digitais do Itaú Unibanco

4. Nuno Rangel – CEO e Vice-presidente da Rangel Logistics Solutions

5. João Sebastian – Diretor na Apple

6. Ricardo Costa – CEO do Grupo Bernardo da Costa

7. José Figueiredo – Diretor-geral do Comparajá.pt

8. Ricardo Ferreira – Diretor-geral da jp.di, unidade de negócio de distribuição da JP Sá Couto

9. David Bernardo Santo – CEO e fundador da LITS ebusiness

10. Pedro Fernandes Teixeira – Diretor Buildings & Infrastructure para o Sudoeste Asiático do Bureau Veritas

LISTA GERAL

ADELINO SILVA MATOS

Presidente e CEO ASM Industries

ANA SOFIA BARBOSA

Head of Portugal Global Delivery Centre Fujitsu Technology Solutions

BRUNO CASADINHO

Chief Operating Office Altran Group

CUSTÓDIO MARTINS DA COSTA

CEO e Fundador Grupo CMM

DAVID BERNARDO SANTO

CEO e Fundador LITS Adventures

DAVID RALHA PORTUGAL

Diretor de Estratégia e Expansão Finieco SA

DIOGO NEVES DE CARVALHO

Diretor – Advisory Strategy and Operations KPMG

DUARTE LÍBANO MONTEIRO

Diretor-Geral Ibéria Ebury

DULCE FELGUEIRAS PAINHAS

Membro da Comissão Executiva Painhas SA

EMANUEL PROENÇA

Administrador Executivo Grupo Prio

EUCLIDES FERREIRA MAJOR

CEO e Cofundador OZZY Ride Lda e Guest U S.A.

FELIPE ÁVILA DA COSTA

CEO e Cofundador Infraspeak S.A.

FRANCISCO MAIO DE MATOS

Direção do Bloco Operatório do Hospital Geral, UCA e CSB do CHUC Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

GUSTAVO PAULO DUARTE

Diretor-Geral Transportes Paulo Duarte Lda

JOÃO DE MENEZES BORGES

CEO e Diretor Clínico João Borges Aesthetic Dentistry

JOÃO GUIMARÃES CÍLIA

Diretor-Geral Well’s — Sonae MC

JOÃO COSTA ARAÚJO

Head de Negócios Digitais Itaú Unibanco

JOÃO BRITO MARTINS

Diretor-Geral da EDP Distribuição Espírito Santo EDP Brasil

JOÃO NIELSEN SEBASTIAN

Diretor Apple

JOSÉ TENÓRIO DE FIGUEIREDO

Diretor-Geral ComparaJá.pt

LUÍS PEDRO MARTINS

CEO Zaask

MANUEL VERÍSSIMO DA LUZ

CFO Banco EuroBic

MIGUEL DOS SANTOS FONSECA

Sócio McKinsey & Co

MIGUEL FARIA

Diretor de Inovação, Lean Management e Consultoria The Navigator Company

MIGUEL PINA MARTINS

CEO & Fundador Science4you S.A.

NUNO PEREIRA RANGEL

CEO e Vice-presidente Rangel Logistics Solutions

NUNO SILVA VIEIRA

Sócio Gerente Vieira Advogados

NUNO SILVA

Diretor de Tecnologia e Inovação EFACEC

NUNO TOSCANO

VP Portfolio Group Advent International (Brasil)

PEDRO COELHO BÁRTOLO

Diretor-Geral Sonae MC

PEDRO PEREIRA GONÇALVES

COO Monte da Ravasqueira — Grupo José de Mello

PEDRO FERNANDES TEIXEIRA

Diretor Buildings & Infrastructure para o Sudoeste Asiático Bureau Veritas

RICARDO MARTINS COSTA

CEO Grupo Bernardo da Costa

RICARDO FERREIRA

Sócio Gerente/Head of Incoming e M.I.C.E. OSIRIS (www.osiris.pt) & OJETS (www.o-jets.com)

RICARDO LOURO FERREIRA

Diretor-Geral JP SÁ COUTO S.A.

RICARDO SANTOS SOUSA

CEO CENTURY 21 Iberia (Spain and Portugal)

RICARDO COSTA BASTOS

Presidente/CEO Grupo dreamMedia

SÉRGIO CARRIÇO PEREIRA

Diretor-Geral Chauffeur Privé

SÉRGIO REIS VIEIRA

CEO Binary Subject S.A.

VÍTOR SEQUEIRA FIGUEIREDO

Diretor-Geral NGreenyard Logistics Portugal S.A.