Passo a passo, reformam os líderes a moeda única

“Orçamento da zona euro” é a expressão que continua a dividir os países europeus. No entanto, existe a expectativa de que possa finalmente surgir nas conclusões da Cimeira do Euro de sexta-feira. Se assim for, pode não ser um grande avanço mas já é uma novidade que permite aos líderes pró-orçamento vender um bom resultado.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)