Como o Ministério Público está a apertar a malha na investigação a Manuel Pinho

O processo do Ministério Público que investiga suspeitas de corrupção envolvendo a EDP e o antigo ministro da Economia Manuel Pinho partiu de uma averiguação preventiva aberta em 2012, após denúncias relacionadas com a última fase de privatização da elétrica. Mas foi há um ano e meio, a 2 de junho de 2017, que o processo deu um salto. O que era uma discreta investigação dos procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto transformou-se num caso mediático, com buscas na EDP, REN e Boston Consulting Group e com a constituição de arguidos de peso, entre os quais o presidente executivo da EDP, António Mexia.

Um ano e meio após as buscas, e depois de sucessivos pedidos de aceleração processual por parte dos advogados de vários arguidos, a investigação do Ministério Público está a apertar cada vez mais a malha em torno de Manuel Pinho. Carlos Casimiro e Hugo Neto querem saber quase tudo sobre a vida do antigo ministro nos últimos 14 anos. E se até outubro muitas das suas diligências tinham sido travadas pelo juiz de instrução criminal Ivo Rosa, a partir de novembro, com a coordenação judicial a cargo da juíza Ana Peres (devido ao sorteio de Ivo Rosa para a Operação Marquês), a investigação ganhou tração às quatro rodas.

A divulgação de alguns dos mais de 4 mil e-mails de António Mexia e João Manso Neto a que o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) teve acesso é um dos sinais da maior facilidade de acesso à informação por parte dos procuradores. Outro desses sinais foi a instrução da juíza Ana Peres para que o Banco de Portugal enviasse ao DCIAP a informação da adesão de Manuel Pinho ao RERT (Regime Excecional de Regularização Tributária, o regime que vigorou até 2012 concedendo uma amnistia fiscal a quem tinha patrimónios não declarados fora de Portugal).

A obtenção dos dados do RERT permitiu aos procuradores saber que Pinho regularizou em 2012 um total de 2,7 milhões de euros de rendimentos recebidos na Suíça, através de contas no Banque Privée Espírito Santo e no Deutsche Bank, contas associadas a duas empresas offshore, que este ano se soube que tinham Pinho como beneficiário, a Tartaruga Foundation e a Mandalay Asset Corp.

Os procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto têm já provas do património acumulado por Pinho na Suíça até 2012, mas querem ir mais longe. E por isso solicitaram ao Novo Banco e à filial portuguesa do Deutsche Bank os extratos das contas bancárias que Manuel Pinho e a sua mulher têm em Portugal, com informação desde janeiro de 2004. O objetivo é identificar os movimentos financeiros dos últimos 14 anos, começando em 2004, o ano que antecedeu a integração de Pinho no Governo de José Sócrates, quando ainda estava no Banco Espírito Santo (BES).

A coleta de informação bancária sobre Pinho permitirá aos procuradores traçar com detalhe a evolução dos rendimentos do mesmo quando este foi ministro (2005 a 2009) e também depois de ter saído do Executivo, incluindo o período, a partir de 2010, em que foi lecionar para os Estados Unidos da América, à boleia de um patrocínio da EDP à Universidade de Columbia.

Desde que foi alvo de buscas e que António Mexia foi constituído arguido a EDP sempre se defendeu afirmando que o patrocínio à Columbia é um de muitos apoios que a empresa concede a universidades, quer em Portugal, quer lá fora. E Manuel Pinho? O ex-ministro tem evitado tecer comentários públicos sobre a investigação do DCIAP, mas parte da sua defesa para rebater uma eventual acusação por corrupção deverá assentar no intrincado processo legislativo que enquadra as rendas da EDP na produção de eletricidade, argumentando que se houve vantagem económica para a empresa ela foi concedida antes de 2005.

Ao longo dos últimos anos de investigação, os procuradores do DCIAP centraram a investigação na ligação de dois elementos principais. Por um lado, o financiamento da EDP à Universidade de Columbia, a partir de 2010, com a condição de Manuel Pinho ser um dos professores convidados. Por outro lado, algumas decisões tomadas em 2007 que terão beneficiado economicamente a EDP, como a aprovação do desenho final dos CMEC – Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual e a extensão das concessões do domínio hídrico por mais de duas décadas, sem concurso público.

A tese dos procuradores do DCIAP é que as decisões de 2007 beneficiaram financeiramente a EDP. Que em 2010 terá compensado o decisor de topo no Ministério da Economia com um patrocínio de 1,2 milhões de dólares (1 ME) a uma universidade norte-americana, verba que cobria a remuneração de Manuel Pinho.

Ao longo da comissão parlamentar de inquérito das rendas da energia, foram várias as personalidades, incluindo alguns arguidos do processo do DCIAP, que defenderam que a legislação aprovada em 2007 não beneficiou a EDP. Um dos argumentos em defesa desta tese é o facto de que outros dois produtores, a Tejo Energia e a Turbogás, tinham contratos similares aos da EDP e não aceitaram cessá-los antecipadamente, a troco da remuneração do regime CMEC. Outro argumento é o de que os termos de 2007 foram uma mera atualização de um quadro jurídico já definido em 2004 (e para substituir contratos assinados em 1996), com efeitos exclusivamente de tesouraria. O Estado português acordava com os CMEC que, em vez de pagar à EDP uma avultada compensação à cabeça pelo fim antecipado dos seus contratos de aquisição de energia (CAE), o valor a receber de imediato pela EDP era menor, mas a elétrica receberia o remanescente ao longo de 10 anos (com juros).

No cálculo das compensações a pagar à EDP a utilização de taxas de desconto diferentes das que foram usadas poderia ter resultado em rendimentos mais baixos para a elétrica (em benefício dos consumidores de eletricidade), mas António Mexia tem insistido que os pressupostos económico-financeiros foram corretos e respeitaram a neutralidade do regime CMEC face ao extinto regime dos CAE.

As relações de Pinho

Voltando a Pinho: poderia o ministro ter decidido um quadro de compensações mais exigente para com a EDP? Vários inquiridos na comissão parlamentar de inquérito asseguram que sim. Outros insistem que não.

Abel Mateus, antigo presidente da Autoridade da Concorrência (AdC), chegou a afirmar no Parlamento, em setembro, que a validação do regime CMEC por Bruxelas “foi uma das piores decisões que a Comissão Europeia tomou”. Abel Mateus abandonou a presidência da AdC em 2008, entrando para o seu lugar Manuel Sebastião, de quem Manuel Pinho era amigo (os dois fizeram ainda um negócio imobiliário em Lisboa).

“O ministro Manuel Pinho chamou-me ao seu gabinete para me transmitir que o meu mandato não seria renovado. Ponto final”, recordou Abel Mateus sobre a sua saída do regulador da concorrência. Também no Parlamento, Manuel Sebastião diria dias depois que “a AdC atuou no quadro da legislação em que podia atuar”.

Rui Cartaxo, que é arguido no processo do DCIAP e que também já foi falar ao Parlamento, defendeu os atos da governação de Manuel Pinho e assinalou, entre outros pontos, que a extensão das concessões do domínio hídrico à EDP era algo inevitável à luz de legislação que existia já desde 1995, relacionada com os contratos de aquisição de energia e a organização do sistema elétrico.

Manuel Pinho tinha também uma relação próxima com António Mexia. Ambos têm no currículo profissional passagens pelo Banco Espírito Santo. Ambos são fãs de Nova Iorque. Pinho adora fotografia. Mexia gosta de arquitetura. E Mexia é padrinho da filha mais nova de Pinho, revelou o ex-ministro em declarações ao Expresso em maio deste ano.

Nessas declarações, Pinho negou ter beneficiado a EDP nos CMEC. “Os CMEC são uma questão técnica que vinha dos anteriores governos e que não era para ser tratada ao nível de um ministro ou de um presidente de empresa. Podia facilmente demonstrar aqui por A+B que os CMEC não são o principal responsável por os preços da eletricidade serem tão altos, mas é melhor deixar isso para a comissão de inquérito, onde tudo vai ser esclarecido”. Pinho deverá falar na comissão de inquérito, no Parlamento, a 20 de dezembro.

DCIAP ouve toda a gente (menos a funcionária da limpeza)

Os autos do processo 184/12 são reveladores de como nas próximas semanas (e nos próximos meses) os procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto terão um trabalho intenso na inquirição de testemunhas e no tratamento da informação recolhida nessas diligências. O processo, que o advogado de António Mexia, João Medeiros, admitiu ser um “processo bébé”, quando comparado com a dimensão da Operação Marquês, soma agora mais de duas dezenas de volumes e promete crescer.

A lista de pessoas que Carlos Casimiro e Hugo Neto querem ouvir no DCIAP não é tão grande como a lista de audições na comissão parlamentar de inquérito das rendas da energia, mas mostra como os procuradores tencionam investigar cada detalhe da governação (e da vida) de Manuel Pinho.

Ao longo dos últimos meses, os procuradores recolheram depoimentos de várias pessoas. Paulo Pinho, antigo administrador da REN, foi inquirido em maio. Em junho deslocou-se ao DCIAP a gestora Ana Maria Fernandes (antiga presidente da EDP Renováveis e da EDP Brasil). Em julho os procuradores ouviram o ex-chefe de gabinete de António Mexia na EDP, Duarte Bello, que esteve diretamente envolvido na negociação do patrocínio à Columbia. Ainda em julho, o DCIAP recebeu a administradora da EDP Maria Teresa Pereira (que durante vários anos foi diretora jurídica da EDP) e ainda a secretária da sociedade do grupo EDP, Ana Rita Côrte-Real.

No DCIAP foi inquirido a 17 de setembro o antigo secretário de Estado da Indústria António Castro Guerra, que tutelava a energia conjuntamente com o ministro da Economia, com a assessoria de Rui Cartaxo (que tinha passado pela Galp Energia e que ainda em 2007 foi nomeado administrador da REN).

A 5 de dezembro foi inquirido o presidente do regulador de águas e resíduos, Orlando Borges. Nos próximos dias será a vez do antigo ministro do Ambiente Francisco Nunes Correia ir ao DCIAP.

Mas os procuradores não querem ouvir apenas os decisores. Por isso, determinaram uma nova ronda de inquirições, a realizar ainda em dezembro, que incluirá a antiga secretária de Manuel Pinho no Banco Espírito Santo, Maria de Jesus Ribeiro, bem como outros colaboradores de Pinho no Ministério da Economia, incluindo António Teixeira Souta, que foi chefe de gabinete de Castro Guerra, e Teresa Moreira, que chefiou o gabinete do ministro nos últimos meses antes de ele se demitir. Deverá ainda ser ouvido, em janeiro, um antigo assessor de imprensa de Pinho, José Pedro Santos.

Teresa Moreira, que atualmente desempenha funções na UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento), integrou o conselho diretivo da Autoridade da Concorrência entre 2003 e 2008 (quando a AdC era presidida por Abel Mateus), saindo deste regulador para o gabinete de Pinho, onde esteve em 2009 (já fora do período no qual foram tomadas as principais decisões envolvendo a EDP).

Os procuradores do Ministério Público também querem questionar uma funcionária da EDP, Alcina Silva, por ter sido citada num outro depoimento, nomeadamente o recolhido junto de Maria de Lurdes Baía, responsável da REN que confessou ao DCIAP a sua estranheza com as diligências ocorridas em 2007 entre a REN, o Governo e a EDP na avaliação económico-financeira da extensão do domínio hídrico.

Maria de Lurdes Baía (que tinha sido inquirida em maio de 2015) vai voltar a ser ouvida este mês, tal como Paulo Pinho. Os procuradores admitem que a reinquirição de cada um deles poderá levar um dia inteiro, ao contrário dos restantes nomes.

Um longo processo

Quando, há um ano e meio o processo do DCIAP ganhou notoriedade, com as buscas à EDP, REN e Boston Consulting Group, várias figuras de topo no sector energético nacional viram-se sob suspeita. Entregaram a alguns dos mais experientes advogados da nossa praça o acompanhamento do processo.

Entre quem foi constituído arguido contam-se António Mexia (presidente executivo da EDP), João Manso Neto (administrador da EDP), João Conceição (administrador da REN), Miguel Barreto (antigo diretor-geral de Energia, dono da empresa Gesto Energy e um dos maiores promotores de projetos de energia solar fotovoltaica em Portugal), Pedro Rezende (antigo administrador da EDP e sócio de João Talone na empresa Hyperion). Também Manuel Pinho (julho de 2017) e Ricardo Salgado (já em 2018) viriam a integrar a lista de arguidos.

Uma lista constituída depois de cinco anos de recolha de informação por parte dos procuradores junto de algumas fontes conhecedoras dos meandros do sector energético nacional. Em 2014 ouviram o antigo secretário de Estado da Energia Henrique Gomes, os antigos presidentes da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) Jorge Vasconcelos e Vítor Santos, o então presidente da Autoridade da Concorrência, António Ferreira Gomes, e o ex-diretor-geral de Energia Pedro Cabral. Em 2015 ouviriam ainda o antigo administrador da REN Vítor Baptista, bem como Maria de Lurdes Baía.

A investigação do Ministério Público que agora tem Manuel Pinho no centro das suspeitas de corrupção começou há mais de seis anos, a 17 de fevereiro de 2012. Era uma averiguação preventiva que tinha como objeto a privatização da EDP, as condições de venda de 21,35% da elétrica à China Three Gorges. Um dos assessores financeiros da operação foi o BES Investimento, então liderado por José Maria Ricciardi.

O mesmo Ricciardi que entraria, pouco depois, num choque frontal com Ricardo Salgado. O “dono disto tudo”, como era conhecido, acabou por ser constituído arguido no processo 184/12, depois de os procuradores do DCIAP vasculharem e descobrirem os pagamentos que a Espírito Santo Enterprises fez a Manuel Pinho enquanto este era ministro da Economia. A investigação, que é já longa, não tem um fim à vista. Mas a malha sobre Manuel Pinho é cada vez mais apertada.