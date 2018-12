Preço da eletricidade vai descer 3,5% em janeiro

O conselho tarifário da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) vai ter uma reunião extraordinária na próxima segunda-feira, para analisar uma correção à proposta de tarifas de eletricidade de 15 de outubro. A correção traduzir-se-á numa descida das tarifas reguladas para as famílias de 3,5%, a vigorar a partir de janeiro.

