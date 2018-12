Guimarães está a crescer e vai ter mais casas para estudantes

FOTOMONTAGEM C. M. GUIMARÃES/CENTRO DE ESTUDOS DA ESCOLA DE URBANISMO DA U.M

São 110 mil metros quadrados onde cabe quase tudo: parque da cidade, bosque, habitação, comércio, serviços, infraestruturas viárias e zona de estacionamento. A par das grandes linhas de intervenção definidas no Estudo Urbanístico do Monte Cavalinho, em Guimarães, há também orientações da Câmara local para este espaço, como a oferta de habitação “a preços mais acessíveis”.