Ingleses a crescer 6,9% no Algarve em novembro

Em novembro, os hotéis do Algarve registaram uma taxa de ocupação média por quarto de 44,5%, o que representa um crescimento de 1,1 pontos percentuais face ao mês homólogo do ano passado - segundo os dados da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

O destaque vai para o aumento de 6,9% nas dormidas de turistas britânicos no Algarve no mês de novembro, comparativamente a igual mês de 2017, e apesar dos impactos gerados com a desvalorização da libra e as incertezas do Brexit. Pela positiva, destacou-se ainda o crescimento de 11,9% nas dormidas de turistas holandeses.

A nota negativa na hotelaria do Algarve vai para a descida de 32,8% nas dormidas dos irlandeses, a par da queda de 19,6% nas dormidas dos alemães no mês de novembro.

O volume de vendas dos hotéis do Algarve registou um crescimento de 3% em novembro. No acumulado do ano, os hotéis da região tiveram uma descida de 1,2% na taxa de ocupação por quarto, mas um aumento de 3,3% no volume de negócios.