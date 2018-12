78% dos emigrantes qualificados querem regressar a Portugal. Mas não pelo motivo que possa estar a pensar

Deixaram Portugal por falta de oportunidades de trabalho ou à procura de melhores condições salariais e de progressão profissional e agora querem voltar. 78% dos portugueses a trabalhar no estrangeiro ponderam um regresso ao país e 43% poderão mesmo fazê-lo nos próximos dois anos. Os números constam do Guia do Mercado Laboral, o estudo global anual de tendências de emprego e recrutamento realizado pela consultora Hays, que será esta terça-feira divulgado e a que o Expresso teve acesso em exclusivo. Segundo o relatório, os benefícios fiscais propostos pelo Governo no Orçamento de Estado para 2019 - que possibilitam aos profissionais que queiram voltar ao país pagar apenas metade do IRS até 2023-, terá pouco ou nenhum impacto nesta decisão.

84% dos profissionais portugueses que se encontram a trabalhar no estrangeiro não se arrependem da decisão que tomaram, mas a esmagadora maioria (78%) entende agora que é altura de regressar. São qualificados, em áreas como as engenharias, tecnologias de informação e telecomunicações, contabilidade e finanças, marketing ou turismo e saíram ora porque receberam melhores ofertas de trabalho no estrangeiro (27%), porque não encontraram oportunidades de emprego em Portugal (22%) ou porque ambicionavam uma oportunidade de carreira internacional (22%). São cada vez menos, mostram os números compilados pela Hays, num inquérito realizado junto de 3.136 profissionais qualificados (203 dos quais a trabalhar no estrangeiro) e 603 empregadores em Portugal.

A maior estabilidade da economia nacional e o consequente efeito no mercado de trabalho português está não só a atrair de volta os talentos qualificados que partiram, como a estancar a fuga de cérebros dos últimos anos. Entre 2013 (o período mais crítico da crise nacional e em que o desemprego superou os 16%) e este ano, a percentagem de profissionais com interesse ou disponibilidade para trabalhar no estrangeiro passou de 80% para 37%. Uma redução de 43% que para Paula Baptista, diretora-geral da Hays em Portugal, estará relacionada também “questões salariais mais atrativas em Portugal”. A líder da Hays realça que 2018 foi um ano de aumentos salariais em 74% das empresas, de benefícios (28%) e de promoções (48%). Um claro sinal da aposta das empresas na captação e retenção de talento.

82% DAS EMPRESAS EM PORTUGAL QUEREM CONTRATAR EM 2019

De resto, segundo Paula Baptista, “2019 não será um ano diferente”. Os dados do Guia do Mercado Laboral antecipam que 82% dos empregadores inquiridos pretendem contratar no próximo ano, 30% dos quais têm previsto recrutar mais de dez profissionais e 14% poderão mesmo reforçar as suas estruturas com mais de 30 novas contratações.

Há um senão neste cenário: só 70% dos profissionais qualificados admitem mudar de emprego. “As perspetivas de recrutamento ultrapassam o interesse por parte dos profissionais qualificados em sair do seu emprego atual, o que poderá trazer alguns desafios na capacidade de atração de talento”, explica Paula Baptista. Na verdade, os profissionais estão cada vez mais resistentes a uma mudança de emprego. Em 2018, 54% dos profissionais no ativo inquiridos no âmbito deste estudo admitiram ter recusado pelo menos uma oferta de emprego. Em 2017 a percentagem era de 46%. Questões salariais (49%), desinteresse no projeto (35%) ou a natureza do contrato (28%) ditaram, maioritariamente, as recusas.

E este cenário pode colocar as empresas nacionais em sérias dificuldades. Em alguns sectores como o das tecnologias ou da engenharia, as organizações há muito que já vêm denunciando escassez de talento no mercado. E, dizem os empregadores, as instituições de ensino estão a falhar na sua missão de qualificar os profissionais de que as empresas necessitam.

ESCASSEZ DE TALENTO AGRAVA-SE

Segundo o estudo, “62% dos empregadores consideram que as instituições de ensino não preparam os profissionais para o mercado de trabalho”. Quem quer contratar denuncia três entraves: há falta de profissionais qualificados (dizem 53%), há desadequação entre a oferta de profissionais e as vagas disponíveis (49%) e pouca articulação entre o sistema de ensino e as empresas (37%). Números que explicam que 65% dos empregadores admitam que em 2018 tiveram de recrutar pessoas pouco adequadas às oportunidades de emprego que tinham em aberto e 41% tenham desistido de concluir processos externos de recrutamento, optando por qualificar profissionais que já empregavam para a função.

Num cenário de crescente escassez de talento torna-se ainda mais vital atrair o maior número possível de emigrantes qualificados de volta ao país. Para isso, reconhece Paula Baptista, é necessário alinhar as expectativas dos profissionais que estão a trabalhar no estrangeiro com as das empresas em Portugal. Sabe-se que querem voltar, mas também se conhecem as razões pelas quais partiram. O salário e o reconhecimento do valor das suas competências foram e continuam a ser determinantes. De resto, 89% dos profissionais portugueses a trabalhar no estrangeiro afirmam que “foram reconhecidos lá fora potencial, capacidades ou conhecimentos que não eram valorizados em Portugal”.

Sabendo-se que 87% dos emigrantes portugueses inquiridos declararam que uma eventual redução do IRS como benefício fiscal teria pouca ou mesmo nenhuma influência na sua decisão de regressar ao país, resta às empresas nacionais apostarem em pacotes salariais atrativos, projetos interessantes ou inovadores e condições contratuais vantajosas, os três principais requisitos apontados pelos profissionais como determinantes para o seu regresso.