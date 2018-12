6 argumentos para acabar com o IMT (e mais 6 sugestões de revisão do IMI)

O IMT (imposto municipal sobre transmissões) já foi chamado de “imposto mais estúpido do mundo” e devia mesmo acabar. O IMI, que sofreu 13 mudanças em apenas 12 anos e está ao serviço de tudo e mais alguma coisa, deve ser revisto e bastante simplificado. E os municípios devem ser mais responsabilizados pela forma como gerem as suas finanças e reduzir a sua dependência do setor imobiliário.

Estas são, em pinceladas gerais, algumas das recomendações deixadas por Rui Nuno Baleiras, Rui Dias e Miguel Almeida em “Finanças Locais – princípios económicos, instituições e a experiência portuguesa”, um livro patrocinado pelo Conselho de Finanças Públicas, onde os autores chegaram a cruzar-se profissionalmente, e que é apresentado esta quarta-feira em Lisboa.

O livro é extenso (são mais de 400 páginas), minucioso (passam-se em revista 40 anos de legislação e indicadores) e pedagógico (dedicado a estudiosos e curiosos) mas assume também a ambição de influenciar a agenda política e os decisores públicos que venham a mexer nestes temas no futuro. E aqui, a discussão em torno dos impostos locais, a principal fonte de financiamento dos municípios e aquela para a qual os munícipes estão mais alerta, é incontornável.

No caso do IMT, um imposto que já teve várias vezes a morte anunciada, mas que, fruto da sua importância orçamental, tem dado provas de grande capacidade de sobrevivência, para recomendar a sua extinção. Embora reconheçam que o fim do imposto poderia deixar algumas autarquias em apuros, por falta de alternativa, os três peritos subscrevem as teses que consideram que o imposto faz mais mal que bem, e devia acabar. E por seis razões, essencialmente:

Ónus político: Como o IMT é exclusivamente definido pela Assembleia da República, as autarquias não podem ser responsabilizados por ele – e, para a qualidade da gestão das finanças públicas, é importante que haja ónus político local

Diversificação: As autarquias devem reduzir a dependência das receitas do imobiliário, e não ao contrário. A extinção do IMT ajudaria na redução dessa dependência

Regressividade : Como o património imobiliário pesa mais na riqueza das famílias com menores rendimentos, o imposto acaba por ser regressivo

Reorganização: Numa economia em fase de transformação estrutural como a portuguesa, um imposto como o IMT dificulta as reestruturações empresariais

Neutralidade: Quando se compra um quadro, um carro ou quando se adquire uma participação financeira não há lugar a qualquer imposto. No caso do imobiliário há o IMT, mas é caso único, o que distorce as opções entre formas de poupança

Rui Baleiras, Rui Dias e Miguel Almeida debruçam-se igualmente sobre o IMI (o mais importante dos impostos municipais) e que, fruto de grande instabilidade legislativa (no espaço de 12 anos as taxas mudaram 13 vezes) não só se está a transformar num imposto “de administração bastante complexa”, como “está a introduzir discriminação entre contribuintes no interior de cada concelho e entre concelhos”.

Por isso, é deixado também um punhado de sugestões:

Fragmentação: As taxas e as regras do IMI atendem a 12 circunstâncias diferentes: “da política de cidades, da politica de ordenamento florestal, da política de desenvolvimento rural, da politica cultural, da politica energética, da política de conservação da natureza, da consolidação orçamental, de combate aos paraísos fiscais, de recuperação financeira municipal, de redistribuição de riqueza”. São funções demais para um único instrumento, dizem os peritos, que defendem a sua simplificação

Automatismos: A Autoridade Tributária não atualiza automaticamente o valor patrimonial tributário dos imóveis em função do valor base dos prédios edificados (o preço por metro quadrado) e do coeficiente de vetustez (que reflete a idade do prédio), mas devia passar a fazê-lo sem que o proprietário tenha de pedir uma reavaliação

Rústicos: A desatualização das matrizes dos prédios rústicos é um problema antigo e faz com que, em média, cada prédio só pague 60 cêntimos de IMI. Os peritos pedem urgência nesta reforma, dizendo que, na ausência de um cadastro predial do rústico, se deve atalhar caminho buscando inspiração em experiências internacionais. As assembleias municipais devem poder escolher a taxa a fixar

Atualização: O valor patrimonial tributário (o valor fiscal do prédio sobre o qual recai a taxa de IMI) deveria refletir entre 80% a 90% do valor de mercado de um prédio, mas na prática tal não acontece. Os peritos recomendam que se instrua a AT a introduzir “um mecanismo de realinhamento regular entre os preços de mercado e os valores das bases”

Taxas: Nos últimos anos o intervalo de taxas de IMI tem vindo a estreitar-se, mas para os peritos este caminho é errado. É preciso alargar a autonomia dos municípios para que estes possam escolher dentro de uma banda maior