O que falta aos genéricos para passarem ao próximo nível

As declarações dos principais protagonistas da conferência “Genéricos: Uma Nova Era”, organizada por Expresso e Tecnimede

"Os genéricos mudaram o panorama do utente", aponta Maria do Carmo Neves, CEO da Tecnimede

Os genéricos "já são uma realidade em Portugal", diz Mário Martins, diretor-geral da IQVIA Portugal

"A tecnologia contribui para a melhor utilização dos medicamentos genéricos", garante Nuno Vasco Lopes, CEO da Glintt

Ainda há falta de confiança nos genéricos porque "não há informação", segundo Sofia Crisóstomo, cocoordenadora do programa “Mais Participação, Melhor Saúde.”

No campo dos genéricos, "a questão fundamental é a sustentabilidade do sistema" para Susana Almeida, diretora de Desenvolvimento Clínico e Segurança da Medicines for Europe