O empresário Joe Berardo está a renegociar com a banca 832 milhões de euros de dívida, segundo informou o revisor oficial de contas da Fundação José Berardo, citado na edição desta segunda-feira do "Correio da Manhã".

Aquele montante corresponde, de acordo com a sociedade de revisão de contas Uhy & Associados, a dívida em "situação de incumprimento" no final de 2017, que em julho de 2018 ainda estava em negociação. De acordo com o "Correio da Manhã", esta negociação está na fase final e os bancos já assumiram que terão de perdoar parte da dívida.

O montante a negociar corresponde a dívida de curto prazo, mas a dívida total do empresário ascendia a 981 milhões de euros no final de 2017.

Segundo a mesma fonte, a fundação de Joe Berardo deve 360 milhões de euros ao BCP, 280 milhões de euros à Caixa Geral de Depósitos (CGD) e 200 milhões ao Novo Banco.

Em 2016 a Fundação José Berardo tinha capitais próprios negativos de 272 milhões de euros. Nesse ano somou um prejuízo de 45 milhões de euros