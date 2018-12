Autoeuropa vai parar 11 dias por falta de motores

A fábrica da Autoeuropa, em Palmela, vai parar por falta de motores por quase duas semanas.

A paragem na produção deverá ocorrer entre 23 de dezembro e 3 de janeiro de 2019, segundo o Expresso conseguiu apurar. Até lá poderá haver ainda algumas paragens parciais em alguns dos turnos, sobretudo à noite.

Fonte da Autoeuropa confirma que a causa das paragens tem a ver com falta de motores, os quais são produzidos por fornecedores sedeados sobretudo na Alemanha e na Polónia e que, perante situações de maior soilicitação - como agora sucede -, por vezes, "infelizmente não conseguem responder em conformidade".

O Expresso sabe, porém, que já houve algumas paragens parciais devido aos constrangimentos provocados pelas manifestações dos ‘coletes amarelos’, em França, que estão a impedir a chegada a Portugal de muitos camiões com componentes fundamentais para a fábrica de Palmela.

Por outro lado, a continuação da paralisação dos estivadores no porto de Setúbal continua a impedir que milhares de carros produzidos na Autoeuropa sejam enviados para os respetivos destinos.

O Expresso sabe que também já há empresas fornecedores da Autoeuropa instaladas no perímetro da fábrica de Palmela que também estão a abrandar a sua produção e uma delas parou mesmo por completo.

Mas, a verdade, é que a dificuldade no escoamento da produção por causa da paralisação dos estivadores no porto de Setúbal, está a criar grandes problemas à Autoeuropa.

No final da semana passada, tal como o Expresso noticiou, a paragem do porto de Setúbal estava a esgotar a capacidade de armazenamento de automóveis produzidos em Palmela.

20 mil automóveis à espera de serem exportados

É que, diariamente, saem daquela fábrica da Volkswagen (VW) 850 automóveis, na sua esmagadora maioria do modelo T-Roc. Quase 100% são para exportação.

Como a plataforma logística do porto de Setúbal está cheia, a VW virou-se para a base aérea do Montijo, com a qual tem um acordo que lhe permite estacionar ali alguma da sua produção. Acontece que, como a paralisação que dura desde 5 de novembro também já começa a ficar esgotada a base do Montijo. No total, a Autoeuropa tem perto de 20 mil carros estacionados entre Setúbal e o Montijo, à espera de serem embarcados para os países de destino.

Em alternativa, a VW está já a recorrer ao porto de Leixões e aos espanhóis de Vigo e Santander, mas estamos a falar apenas de algumas centenas de veículos.

Houve também um navio que foi carregado em Setúbal, na semana passada, debaixo de violenta contestação dos estivadores em greve e com forte presença policial. Mas serviu apenas para escoar pouco mais de 2000 veículos.

Casa mãe da Volkswagen preocupada com Palmela

A VW está confrontada com duas opções: ou encontra rapidamente mais alternativas de estacionamento para os carros que saem diariamente de Palmela – o Expresso sabe que já se pôs a hipótese parquear carros em Águas de Moura, a poucos quilómetros de Setúbal; ou, na pior das hipóteses, terá de parar a fábrica, o que agora se verifica.

Qualquer uma destas hipóteses está a deixar nervosos os gestores da VW na Alemanha, que durante todo o ano se debateram com contestação laboral na fábrica de Palmela. Agora que se atingiu paz laboral, com um acordo entre os trabalhadores e a administração da Autoeuropa, surge o problema de Setúbal.

A paralisação dos estivadores está também a afetar seriamente as importações, pois é também pelo porto de Setúbal que entram muitos dos automóveis que Portugal compra ao estrangeiros, assim como alguns produtos petrolíferos para algumas empresas industriais da região. Para além da Autoeuropa, também estão a ser afetadas a Siderurgia Nacional (aço), a Navigator (papel), a Repsol (químicos) e a Secil (cimento).