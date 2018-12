Trump e Xi concordam em trégua na guerra comercial

Ao fim de um jantar de duas horas e meia no sábado à margem da cimeira do G20 em Buenos Aires, EUA suspende subida de taxas aduaneiras sobre importações chinesas em janeiro e China retoma compra de soja aos produtores norte-americanos

Estados Unidos e China acordaram no sábado, à margem da cimeira do G20 em Buenos Aires, uma trégua de 90 dias na escalada da guerra comercial desencadeada em julho pela Administração Trump e que gerou retaliações recíprocas da parte de Pequim.

Esta pausa até março de 2019 vai permitir aos mercados financeiros colocar na gaveta temporariamente o risco que um agravamento em 2019 da guerra comercial acarretaria para a recuperação da economia mundial. Os temores de uma escalada na guerra comercial entre as duas maiores potências contribuíram para um afundamento de quase 8% nas bolsas à escala mundial em outubro e para uma recuperação modesta de 1,3% em novembro.

O Fundo Monetário Internacional, pela voz de Christine Lagarde, a diretora-geral, recordou durante a cimeira na capital argentina que uma escalada na guerra comercial poderá implicar um rombo de 0,75% no PIB Mundial em 2020, um corte muito superior à recessão global de 2009 que viu o produto cair 0,11% à escala mundial.

Após um jantar de duas horas e meia entre Trump e Xi Jinping em Buenos Aires à margem da cimeira do G20, os dois presidentes concordaram em iniciar negociações sobre problemas na transferência de tecnologia e na proteção de propriedade industrial, barreiras alfandegárias, cibercrime, serviços e agricultura, segundo um comunicado de Sarah Sanders, porta-voz da Casa Branca.

Suspensão de subida de taxas e recomeço da compra de soja

Como resultados imediatos, os EUA suspendem a subida a partir de 1 de janeiro das taxas aduaneiras de 10% para 25% em relação a uma lista de importações da China decretada em setembro no valor de 200 mil milhões de dólares (€177 mil milhões) e Pequim retoma as compras de soja aos produtores norte-americanos que, em 2017, valeram 12 mil milhões de dólares (€10 mil milhões ao câmbio da altura).

A China terá aberto o caminho para aprovar a aquisição da NXP holandesa (ex-divisão da Philips Semiconductors), que tem uma sede regional em Xangai, pela Qualcomm norte-americana. Segundo os chineses, Trump terá aceite manter o reconhecimento da política “de uma só China”, ainda que o comunicado da Casa Branca não mencione o assunto de Taiwan.

A China comprometeu-se também a aumentar as importações dos EUA nas áreas da energia e indústria. Aviões comerciais, soja e automóveis são as três principais fatias de importação chinesa dos EUA. O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês Wang Li referiu que Pequim vai iniciar um processo para resolver “gradualmente” o desequilíbrio comercial – que, no ano passado, registou um excedente para a China de 375 mil milhões de dólares (€315 mil milhões ao câmbio da altura) no comércio de bens – e as “preocupações legítimas” dos EUA (sem concretizar do que se trata). Até setembro, o excedente na balança comercial de bens já somava 301,4 mil milhões de dólares (€266 mil milhões) a favor da China.

O encontro entre os dois presidentes foi o momento geopolítico mais importante desta cimeira do G20 que decorreu na sexta-feira e no sábado na capital argentina.

G20 abandona crítica ao protecionismo

O anfitrião, o presidente argentino Mauricio Macri, conseguiu salvar a cimeira ao obter o acordo para um comunicado final, evitando o desastre mediático recente da cimeira dos países da APEC (Cooperação Económico da Ásia Pacífico) na Papua-Nova Guiné que terminou sem um comunicado final.

Os 20 membros da plataforma multilateral mais importante da atualidade chegaram a um compromisso de não mencionar o risco de protecionismo no comunicado final – ponto a que se oporia os EUA – e acordaram em “reformar” a Organização Mundial do Comércio, outro cavalo de batalha de Trump, iniciando a discussão deste tema na cimeira de 28 e 29 de junho do próximo ano em Osaka no Japão.

Ainda que aceitando os benefícios do sistema multilateral de comércio, o comunicado do G20 refere que ele “está aquém dos seus objetivos e que há espaço para melhorias”.

Futuro do preço do petróleo discutido por russos e sauditas

Outro encontro, com significado geopolítico, foi protagonizado pelo presidente russo e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, duas das três grandes potências do petróleo que, desde 2016, têm acertado em conjunto a estratégia para aquele mercado.

Vladimir Putin e Mohammed bin Salman (mais conhecido pelo acrónimo MbS, que tem estado na ribalta por causa do assassinato do jornalista Jamal Ahmad Khashoggi no consulado saudita em Istambul a 2 de outubro) terão acordado a necessidade de “reequilibrar” o mercado petrolífero, esperando-se os resultados da cimeira do cartel da OPEP a 6 de dezembro em Viena. A Rússia não é membro do cartel, mas tem acertado a estratégia com os sauditas.

O “reequilíbrio” do mercado significará um entendimento para o corte da produção, face a um mercado que, segundo estudos para a OPEP, terá um excedente atual de 1,3 milhões de barris por dia. No entanto, os sauditas têm sofrido a pressão de Washington que quer manter baixo o preço do ouro negro, tendo MbS recebido em troca da Casa Branca a ilibação pelo referido assassinato. O preço do barril viu uma queda de mais de 30% desde o pico do ano no final de setembro, quando chegou, no caso do Brent, a mais de 84 dólares. Na sexta-feira fechou em 59,19 dólares.