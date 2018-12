“Portugueses são pragmáticos como os chineses”

“O mundo deu uma reviravolta nestes últimos quinze anos. A China é hoje o mercado certo para expandir o seu negócio, para lhe dar escala”, diz, em entrevista ao Expresso, Peter Williamson, um professor de gestão internacional no Jesus College em Cambridge, no Reino Unido, e um especialista na China de há várias décadas. No final do século XX ou nos primeiros anos do século XXI, o local certo para uma empresa ganhar escala eram os Estados Unidos ou os mercados mais sofisticados da Europa. Na tecnologia, o Silicon Valley californiano, a região mais emblemática, estava na moda. Os mercados das economias desenvolvidas eram a Meca das estratégias de gestão e de internacionalização de sucesso, advogadas pelos gurus.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)