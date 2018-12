Apoios a fundo perdido trazem mil novos projetos aos Açores

Os campos de golfe das Furnas e da Batalha são alguns dos ativos que integram o pacote de projetos turísticos que o Governo dos Açores vai colocar em venda em 2019, podendo os compradores beneficiar de apoios a fundo perdido que no limite atingem 65% do investimento e um valor máximo de €15 milhões.

“Falar dos Açores hoje é falar de uma terra de oportunidades, com um dos mais atrativos sistemas de incentivos da União Europeia”, frisa Vítor Fraga, presidente da Sociedade Empresarial dos Açores (SDEA), lembrando que o arquipélago beneficia de um regime próprio de apoios comunitários (o PO Açores 2020) e definiu como sectores estratégicos para atrair investimentos em condições mais atrativas (ao abrigo do programa Competir+) o turismo, o agroalimentar a economia do mar e as tecnologias.

