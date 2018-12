GM fecha sete fábricas. E enfurece Trump

É a maior reorganização da General Motors (GM) desde que recuperou da falência, na década passada, e um rude golpe na política da Administração Trump de preservar empregos e fazer uma América “great again”. O severo programa de racionalização afeta, sobretudo, o continente americano e enfureceu o Presidente Donald Trump. O Presidente declarou-se “dececionado” e ameaçou cortar “todos os subsídios” à companhia de Detroit, que festeja este ano o 110º aniversário. A GM anunciou que vai fechar sete fábricas (quatro nos Estados Unidos) e despedir 15% da comunidade laboral americana (14 mil empregos), incluindo oito mil de colarinho branco. O desígnio? Cortar seis mil milhões de dólares (€5,2 mil milhões) nos custos de operação, até 2020.

A ofensiva é global, mas atinge especialmente o continente americano, com o fecho de centros de produção no Ohio (Lordstown), Michigan (Hamtrack e Warren) e Maryland (Baltimore), a que se junta uma quinta base em Ontário, no Canadá. O construtor não informou as outras duas localizações. A lista sacrifica em especial as fábricas de modelos familiares (sedan), como o Chevrolet Cruze, o Cadillac CT6 ou o ​​Buick LaCrosse, que sofrem com a redução da procura no mercado interno. A GM quer adaptar-se à nova realidade da indústria, duplicando “o investimento na produção de veículos elétricos e autónomos”.

Estas medidas são essenciais para a GM “se tornar mais rápida, mais resistente e mais rentável”, justificou a presidente executiva grupo, Mary Barra. Segundo a GM, as taxas adicionais sobre o aço importado, agravaram os custos em €881 milhões e penalizara a produção dos modelos convencionais. Entre 2012 e 2018, a quota da categoria sedan no mercado americano desceu de 50% para 31%. A GM já anunciara a desativação da fábrica de Gunsan, na Coreia do Sul e cortes nos salários de operários e executivos.

A pressão de Trump

Se o maior sindicato norte-americano do sector reagiu de imediato, dizendo que vai contestar os planos da GM, Trump não disfarçou a irritação nem se comoveu com os argumentos da companhia. O Presidente telefonou logo a Mary Barra e foi “muito duro” com a ela. Num comício perto da unidade da GM de Lordstown (Ohio), no verão passado, Trump repetira que “os empregos estavam a voltar” à região.

“Este país fez muito pela GM. É melhor que voltem rapidamente para o Ohio. Temos de fazer muita pressão, através de senadores e muitas outras pessoas. Muita pressão!...”, declarou o Presidente. Se os modelos não se vendem, a empresa dever ajustar a produção ao perfil da procura.

Seguiram-se dois tweets que combinam irritação e ameaça. “Muito dececionado com GM e Mary Barra pelo fecho das fábricas de Ohio, Michigan e Maryland. Estamos atentos e poderemos cortar todos os subsídios, incluindo os destinados aos carros elétricos. GM apostou forte na China, instalaram fábricas no México. Estou aqui para proteger os trabalhadores americanos!”, avisou Trump. Nos Estados Unidos, a lei federal concede um crédito fiscal de 7500 dólares (€6450) por cada carro elétrico fabricado. Não se percebe como pode a Casa Branca restringir tal acesso. Na lista de encerramentos, está a unidade de Oshawa, no coração industrial do Canadá. No Parlamento canadiano, o primeiro-ministro, Justin Trudeau, mostrou-se “desolado” com a decisão que conduzirá ao desemprego três mil trabalhadores.

Neste frenesim, as ações da GM andam de carrossel em Wall Street. As ameaças de Trump neutralizam os ganhos (5%) que a racionalização despertara. Em 2018, a empresa perde 19% (€10 mil milhões de capitalização) e descola do valor da Tesla que se aproxima dos 60 mil milhões de dólares (€53 mil milhões).

A GM anunciara até bons resultados trimestrais, quadruplicando o lucro até setembro (€5,2 mil milhões), beneficiando o desempenho na China e Estados Unidos. Em 2017, o conglomerado registara perdas por causa da venda da operação Opel/Vauxhall ao grupo PSA.