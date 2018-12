EDP entra na corrida solar em Portugal

“Estamos a fazer muitos projetos de energia solar em vários países e se em Portugal houver um leilão lá estaremos”. A garantia é dada pelo presidente executivo da EDP, António Mexia, que afirmou ao Expresso que a decisão anunciada pelo ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, de avançar com leilões de energia renovável “faz todo o sentido”. O objetivo do Governo é pôr em marcha esses leilões já no próximo ano.

Em declarações ao Expresso à margem da conferência que esta semana a Eurelectric (associação europeia de empresas elétricas) promoveu em Bruxelas, António Mexia considerou “viável” para a EDP participar nesses leilões caso se confirme o preço máximo de €45 por megawatt hora (MWh) que o ministro Matos Fernandes admitiu definir como base de licitação.

O presidente executivo da EDP, contudo, garante que a elétrica não definiu para já “nenhuma meta” para a sua participação nestes leilões (que, aliás, ainda não estão desenhados). “O essencial é ver qualquer investimento per se, ver se está lá o recurso e se há estabilidade regulatória”, comentou o gestor.

De acordo com António Mexia, o interesse da EDP nos leilões de energia renovável passará não apenas pelos projetos de centrais fotovoltaicas mas também pela possibilidade de assegurar o reforço de potência de parques eólicos já existentes.

Estas licitações poderão ser a última grande oportunidade da EDP para se tornar um operador relevante na área da energia solar em Portugal, onde apenas tem uma potência fotovoltaica de cinco megawatts (MW), que comparam com os 1275 MW de capacidade eólica do grupo no mercado nacional.

O investimento da EDP em energia solar, que se traduz globalmente em 145 MW de capacidade fotovoltaica em operação, tem-se concentrado lá fora, sobretudo na Roménia e nos Estados Unidos da América. Mas é no Brasil que está um dos maiores projetos solares que o grupo tem em curso é no Brasil: uma central fotovoltaica de 199 MW que deve ficar operacional em 2022.

Só nos primeiros nove meses deste ano o grupo EDP criou mais de uma dezena de sociedades instrumentais nos EUA para o desenvolvimento de centrais solares neste mercado.

A verdade é que a elétrica liderada por Mexia tem passado ao lado da vaga de projetos de grandes centrais solares que têm vindo a ser licenciados em Portugal. Em outubro, a alemã Allianz comprou a primeira central fotovoltaica de larga escala a operar em Portugal sem tarifas subsidiadas, uma central de 46 MW instalada em Ourique. E também este ano a Galp Energia fechou a compra da empresa Goldenalco (que tinha entre os seus sócios o antigo diretor-geral de Energia Miguel Barreto), que tem uma carteira de projetos solares de 154 MW em Portugal (que poderão implicar um investimento em torno de €90 milhões).

Mas há dezenas de outros empreendimentos de dimensão relevante na área da energia solar que já avançaram com estudos de incidência ambiental e que são promovidos por empresas desconhecidas do público em geral. Mas todos estes projetos enfrentam um desafio comum. Não há quem financie dezenas de milhões de euros a uma central solar sem que o seu promotor tenha na mão um contrato de longo prazo para a venda da energia (seja ele firmado com um comprador particular, seja ele resultante de tarifas garantidas de injeção na rede, ou feed-in tariffs).

O facto de a EDP ter músculo financeiro poderá facilitar a entrada do grupo na corrida solar em Portugal. Uma corrida contra o tempo, porque à medida que a tecnologia fotovoltaica fica mais barata e os preços de venda recuam a margem de lucro de cada nova central vai diminuindo. Mas também uma corrida de obstáculos, porque a capacidade da rede elétrica para absorver novas centrais é limitada.

EÓLICA OFFSHORE FINANCIADA

O consórcio que junta a EDP, a francesa Engie e a japonesa Mitsubishi fechou esta semana um financiamento de 2,6 mil milhões de libras (€2,9 mil milhões) para pôr em marcha o maior parque eólico offshore projetado pela EDP. O parque Moray Offshore, a construir ao largo da Escócia até 2022, terá uma potência de 950 megawatts. Na operação, que teve o Santander como assessor financeiro, participaram 16 bancos comerciais. É um dos maiores empréstimos de sempre do Grupo EDP, acima do contraído em 2007 para a compra da norte-americana Horizon.

*O Expresso foi a Bruxelas a convite da Eurelectric