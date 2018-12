A economia dos genéricos está a mudar

Pode nem ter reparado, mas os genéricos são uma parte cada vez mais integrante do sistema de saúde. Quase metade, aliás (como pode ver nos números incluídos nesta página). Desde a sua implementação que a adoção destes medicamentes tem crescido paulatinamente, com reflexos positivos no acesso dos utentes e no crescimento da indústria farmacêutica nacional. E com impacto direto nas contas do Serviço Nacional de Saúde, às quais já permitiram poupanças de milhões.

A nova economia dos genéricos esteve em cima do palco no Palácio de Xabregas, em Lisboa, que serviu de pano de fundo para a conferência “Genéricos: Uma Nova Era”, organizada pela Tecnimede com o apoio do Expresso. “Os consumidores não têm muito a noção da evolução destes medicamentos”, afirmou Sofia Crisóstomo, cocoordenadora do programa “Mais Participação, Melhor Saúde.” Para a responsável, é claro que “ainda existem algumas ideias preconcebidas do que se pode e não pode fazer” no sector e que “as empresas farmacêuticas portuguesas têm grande dificuldade em comunicar” as possíveis vantagens e benefícios desta escolha. Por isso, deixou a questão: “Quais os fatores que levam uma pessoa a pedir um genérico ou não?”

