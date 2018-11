Inflação desce em Portugal e na Zona Euro em novembro

Em novembro a inflação anual desceu para 0,9% em Portugal e 2% na Zona Euro, segundo as estimativas rápidas publicadas esta sexta-feira respetivamente pelo INE e pelo Eurostat. A inflação desacelerou, também, nas quatro principais economias do euro, de acordo com a variação dos respetivos Índices de Preços no Consumidor Harmonizado

Jorge Nascimento Rodrigues Jornalista