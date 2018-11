El Corte Ingles junta-se à Alibaba no comércio eletrónico

O El Corte Inglés e o gigante chinês do comércio eletrónico Alibaba assinaram um acordo para desenvolver novas oportunidades de negócios no comércio eletrónico e partilhar espaços, físicos e virtuais.

As duas empresas procuram, assim, juntar o melhor que cada uma tem para oferecer nas lojas físicas e no mundo virtual, comprometendo-se a trabalhar de perto nas áreas do comércio e distribuição, serviços de computação na cloud, inovação digital e pagamentos móveis.

Com mais de 90 centros comerciais em Espanha e vendas de 16 mil milhões de euros no ano passado, o El Corte Ingles junta-se, assim, a um peso pesado do negócio digital, já a operar em Espanha através da AliExpress, avançando no caminho dos negócios online, onde tem procurado criar ferramentas próprias para concorrer com os novos operadores digitais, mas também no mercado chinês.

Na verdade, as duas empresas já se conhecem e chegam a esta aliança depois de outros acordos. Em março, o grupo espanhol assinou um acordo com Alipay, um sistema de pagamento do grupo chinês, para facilitar a experiência de compras dos turistas chineses em Espanha, e, em novembro, a AliExpress teve um espaço físico num dos armazéns do El Corte Ingles, em Madrid, para celebrar o dia 11, um dia de compras popular na China.

“Este acordo permitirá unir o mundo físico e o online" para melhorar experiência de compra aos clientes, diz o CEO do El Corte Inglês, Víctor del Pozo, citado pelo jornal espanhol El País numa notícia que não esquece a Amazon, afirmando que o grupo espanhol "desafia a Amazon com uma aliança com Alibaba".

O diretor do Alibaba para a Espanha, Itália, Portugal e Grécia, Rodrigo Cipriani Foresio, acrescenta que as duas empresas esperam “unir forças” com para oferecer aos consumidores na China e em todo o mundo os melhores produtos e experiências.