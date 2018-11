Vinhos Portugueses investem 15 milhões para se venderem no mundo 

Em 2019, a Viniportugal vai investir 7 milhões de euros para promover os vinhos portugueses no exterior, assumindo a Dinamarca e o México como novos mercados alvo.

Somando as verbas das diferentes regiões e das marcas portuguesas com projetos próprios, a verba duplica, admite a associação interprofissional do sector vitivinícola responsável pela promoção dos vinhos portugueses.

“Do nosso lado, a estratégia assenta na estabilidade e na diversificação. Assim, vamos ter novos focos na Dinamarca, onde o interesse pelos vinhos portugueses está a crescer e vemos espaço para melhorar a nossa imagem, o que não significa necessariamente vender mais, mas significa vender melhor, e no México, um mercado em crescimento, onde não temos níveis elevados de barreiras à entrada, mas beneficiamos das afinidades linguísticas”, explica ao Expresso Jorge Monteiro, presidente da Viniportugal.

Do lado dos mercados onde a Viniportugal já está a trabalhar, 60% do orçamento ruma aos EUA, Brasil, Canadá e China, sem esquecer destinos como o Japão e a Coreia do Sul, a par da Europa.

Neste trabalho de promoção no exterior, há também uma mudança de foco, dos profissionais para os consumidores em mercados como os EUA ou o Brasil. “Como já conseguimos assegurar posições na distribuição nestes países, estamos a começar a trabalhar com o cliente final, organizando eventos dirigidos diretamente ao consumidor”, refere Jorge Monteiro à margem do Forum anual dos vinhos portugueses, a decorrer em Coimbra.

Nono no mundo

Olhando para o desempenho dos vinhos nacionais na frente externa, Jorge Monteiro destaca três saltos: no Brasil, Portugal passa a ser o segundo mercado de importação, atrás do Chile, mas à frente da Argentina. Nos EUA, o país sobe ao oitavo lugar, ultrapassando a África do Sul. Na Suíça, fica no top 5, à frente da Alemanha.

Em 9º lugar no ranking dos maiores exportadores de vinho do mundo, Portugal fechou os primeiros 9 meses do ano com crescimentos de 4% nas vendas ao exterior em volume, nos 2,2 milhões de hectolitros, e 5,35% em valor, nos 565 milhões de euros, com o preço médio por litro a subir 1,3%, para os 2,54 euros.

E neste desempenho, comparando os valores de exportação de 2018 e 2017 divulgados pelo Instituto da Vinha e do Vinho, há destaques positivos como a França (mais 7,8%), o Brasil (mais 19,8%), Suíça (mais 9,8%), mas também há notas menos positivas, uma vez que o Reino Unido caiu 5,8% e Angola perdeu 10,8%.