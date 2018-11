Taxa de desemprego volta a subir ligeiramente em outubro para 6,7%

A estimativa provisória do Instituto Nacional de Estatística, divulgada esta quinta-feira, aponta para uma subida da taxa de desemprego em outubro de 0,1 pontos percentuais. É o segundo aumento nos últimos três meses

Depois de quedas sucessivas ao longo de mais de dois anos, a taxa de desemprego em Portugal subiu duas vezes nos últimos três meses. São aumentos ligeiros, de 0,1 pontos percentuais, mas lançam o alerta sobre a possibilidade de a queda no desemprego não poder ir muito mais longe.

Em outubro, a taxa (ajustada de sazonalidade) terá ficado nos 6,7%, segundo a estimativa provisória divulgada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Um valor que compara com 6,6% em setembro. Recorde-se que em agosto o desemprego também tinha subido ligeiramente face ao mês anterior, para 6,9% (6,8% em julho), voltando, contudo, a cair em setembro, para os 6,6%.

Já em termos homólogos, isto é, em relação ao mesmo mês do ano passado, a taxa de desemprego prosseguiu a tendência de queda. Há um ano estava nos 8,4%, o que significa um recuo de 1,7 pontos percentuais.

A estimativa provisória do INE indica que em outubro estavam desempregadas 346,9 mil pessoas, mais 1,8% (6 mil pessoas) do que em setembro. Em comparação com outubro de 2018, contudo, verificou-se uma redução de 20,2% (menos 87,6 mil pessoas) na população desempregada.

Quanto ao emprego, em outubro, a estimativa provisória do INE para a população empregada ascendeu a 4,8097 milhões de pessoas. Este número significa uma diminuição de 0,1% (menos 5,2 mil pessoas) em relação ao mês anterior. Em termos homólogos, a evolução foi inversa, com um aumento de 1,7% (mais 78,7 mil pessoas).

Desemprego jovem volta a subir

Depois de ter recuado em setembro, a taxa de desemprego dos jovens (dos 15 anos aos 24 anos) também subiu em outubro face ao mês anterior, indica a estimativa provisória do INE. A taxa (ajustada de sazonalidade) está agora nos 21,4%, o que compara com 19,9% em setembro.

Este valor compara, contudo, com 24,5% em outubro de 2017. Ou seja, em termos homólogos verificou-se uma redução de 3,1 pontos percentuais no desemprego jovem.