Sede do Deutsche Bank alvo de buscas por suspeita de lavagem de dinheiro no âmbito do processo Panama Papers

A sede do banco alemão Deutsche Bank em Frankfurt foi alvo de buscas na sequência de uma operação de investigação por suspeita de lavagem de dinheiro, segundo informou esta quinta-feira o Ministério Público de Frankfurt a jornalistas alemães.

De acordo com as autoridades públicas alemãs que estão a prosseguir esta investigação, dois colaboradores do Deutsche Bank ajudaram clientes em ações de lavagem de dinheiro associado a atividades criminais. A BBC News adianta ainda que foram vistos carros da polícia junto às torres que acolhem a sede do maior banco alemão em Frankfurt. A investigação envolve outros organismos oficiais alemães na cidade, mobilizando ao todo 170 polícias e agentes.

O objetivo da investigação é apurar a forma como os membros do 'staff' do Deutsche Bank ajudaram os clientes a "transferir dinheiro de atividades criminais". A investigação foi desencadeada na sequência de revelações em 2016 no âmbito do processo 'Panama Papers', e envolve a sociedade de advogados panamiana Mossack Fonseca.

Além do Deutsche Bank, vários outros bancos estiveram envolvidos no processo Panama Papers, como o Handelsbanken também na Alemanha ou o banco sueco Nordea. As ações do Deutsche Bank caíram 3% desde que o processo veio a público.