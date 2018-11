Sabe quantos milhões de euros é que a Web Summit trouxe para Portugal?

A Web Summit pode ter contribuído com mais de 105 milhões de euros para a riqueza gerada em Portugal, conclui o economista e professor na Universidade do Minho, João Cerejeira num estudo onde mede o impacto económico do evento, feito para o Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia.

Os impactos no valor acrescentado bruto do país estão estimados “entre os 51,6 milhões e os 105,6 milhões de euros, em 2017, e entre 82,9 milhões e 226,6 milhões de euros em 2028”, refere o relatório. Neste caso, especifica ao Expresso o economista, “o valor mais elevado resulta da aplicação do modelo às projeções indicadas pelo promotor (130 mil participantes em 2024)”. “Obviamente para que seja alcançável é necessário um conjunto de investimentos quer quanto ao espaço onde a Web Summit é realizada quer na própria oferta hoteleira da cidade, de forma a permitir o alojamento do número de visitantes previsto”, frisa.

Aliás, no relatório, João Cerejeira faz a ressalva de que se trata de projeções, que dependem de cenários distintos e que variam “de acordo com a taxa de crescimento do número de participantes, do tipo de multiplicador (com consumo endógeno ou não) e a estadia média de cada participante”.

Em termos de receitas fiscais, os cofres do Estado podem ter encaixado 43,8 milhões de euros, em 2017, e vir a receber 93,9 milhões de euros em 2028. Embora num cenário mais conservador, as receitas variem entre 21,4 milhões de euros, em 2017, e 34,4 milhões de euros, em 2028.

Na opinião do professor, os factos que mais o surpreenderam foram “o número de participantes estrangeiros nas edições já realizadas e o volume de receitas fiscais que o evento já gerou”.

Para os cálculos, João Cerejeira usou “a média dos gastos indicados por visitantes estrangeiros que visitam Lisboa por motivos de negócios ou participação em congressos” para projetar “para cada um dos cenários o total da despesa adicional gerada pelo evento por parte de participantes estrangeiros e profissionais”. À despesa dos participantes adicionou também a despesa direta associada à organização do evento.

Já os ganhos com a Web Summit em termos de valor bruto da produção nacional (incorpora o valor dos consumos intermédios) terão somado 160 milhões de euros, em 2016, e 180 milhões de euros, em 2017. Para 2028, o investigador aponta para um impacto, assumindo 120 mil participantes, de 386 milhões de euros.

O estudo realça que não foram considerados “por falta de informação, todos os efeitos dinâmicos decorrentes da realização da Web Summit, incluindo a criação de novas empresas em resultado da cimeira e o seu desenvolvimento bem como os impactos mediáticos, medidos através do seu valor económico equivalente, associados ao evento”.

João Cerejeira revela que os impactos “são maiores do que antecipava”. “No entanto, estes impactos baseiam-se, em grande medida em informação prestada pelos promotores do evento, não tendo havido recolha de dados através de inquérito junto dos participantes” e, por isso, recomenda que “a realização destes inquéritos em edições futuras é fundamental para validar alguns dos pressupostos assumidos”.