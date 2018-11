Portugal paga toda a dívida ao FMI ainda este ano

O primeiro-ministro anunciou esta quinta-feira que Portugal vai pagar até ao final do ano a totalidade da sua dívida ao Fundo Monetário Internacional (FMI), num discurso em que salientou a importância de se reduzirem encargos para futuro. Ao todo, são 4,6 mil milhões de euros de empréstimo.

"Com a mesma determinação com que temos governado e que me permite hoje anunciar que até ao final deste ano pagaremos a totalidade da dívida ao FMI, com todo o significado que comporta mais este virar de página", declarou António Costa, na Assembleia da República, momentos antes de se proceder à votação final global do Orçamento do Estado para 2019.

Perante os deputados, o líder do executivo defendeu a tese de que a proposta do Governo de Orçamento pretende construir um futuro, "em primeiro lugar, reforçando a sustentabilidade, prosseguindo a trajetória de redução da dívida pública, diminuindo os encargos e melhorando a o equilíbrio financeiro da Segurança Social".

A amortização antecipada ao FMI já permitiu a Portugal poupar vários milhões de euros em juro,s porque a taxa de juro que o FMI cobra é muito superior à do mercado. A taxa que o FMI cobra é de 4,4% com uma maturidade média à volta de 5 anos, quando no mercado Portugal vai buscar dívida a 10 anos a 1,85%.