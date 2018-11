Portos. Embarque em Leixões, negociações em Lisboa

O navio Patara, que veio de Santander receber automóveis da Autoeuropa em Leixões, atracou pelas 16h00 e carregou algumas viaturas, mas interrompeu as operações no final do primeiro turno (17h00) e só deverá continuar o trabalho amanhã, disse ao Expresso fonte dos trabalhadores de Leixões.

Do lado dos trabalhadores, a informação disponível indica que o navio devia ter atracado pelas 12h00 de ontem e estava ao largo desde as 8h00, mas só conseguiu entrar no porto pelas 16h00. A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana não presta informações.sobre o assunto.

Na segunda-feira, a administração portuária informou que estava a receber 700 automóveis da Autoeuropa. No local onde decorre o carregamento, estavam cerca de 300 viaturas.

Entretanto, no Ministério do Mar decorrem desde o princípio da tarde as negociações que juntam trabalhadores e entidades empregadoras para tentar resolver o confllito laboral em Setúbal, onde os estivadores precários estão indisponíveis para trabalhar desde 5 de novembro, parando o porto e as exportações de automóveis da Autoeuropa.

Em declarações à comunicação social, o secretário de Estado José Apolínário, a liderar os trabalhos devido à ausência da ministra Ana Paula Vitorino, já disse durante a tarde que a reunião estava a ser "muito participada", com as partes a "trocarem argumentos para um acordo", esperando "dentro de algum tempo ter resultados desse trabalho".

"Estamos com expetativas positivas a aguardar que o acordo possa ser estabelecido", acrescentou.

As negociações que juntam as partes no ministério do mar começaram terça-feira e a agenda prevê mais uma ronda negocial amanhã se não houver consenso hoje.