Navio espera há 24 horas no Porto de Leixões para carregar automóveis da Autoeuropa

Chama-se Patara e, numa informação disponível na Janela Única Portuária a que o Expresso teve acesso, o navio deveria ter entrado em Leixões pelas 14h00 desta quinta-feira para receber os primeiros automóveis da fábrica da Autoeuropa neste porto do norte do País. "Mas ainda não entrou. São 14h30 e o barco continua à espera", diz ao Expresso Osório Sousa, um dos estivadores de Leixões.

No porto de Leixões, os trabalhadores garantem que o barco está ao largo desde a manhã de quarta-feira e o horário para entrar e atracar já mudou várias vezes.

Neste porto, uns 300 automóveis da fábrica de Palmela continuam a aguardar o carregamento no barco que vem do porto de Santander, em Espanha, e deverá rumar à Alemanha.

Segunda-feira, a administração do porto de Leixões anunciou que tinha começado a receber 700 automóveis provenientes da Autoeuropa, tornando-se assim, oficialmente, uma das soluções de escoamento da fábrica de Setubal, com milhares de carros estacionados à espera de embarcar para os países de destino devido à paralisação do porto sadino.

Em comunicado, a APDL admitiu, ainda, que estaria capacitada para parquear 5 mil automóveis até ao final do ano, afirmando-se como uma resposta às necessidades de exportação de automóveis.

Contactada pelo Expresso, ontem, a APDL disse que "de momento, não prestará mais declarações sobre o tema", pelo que fica por perceber se há efetivamente um atraso nas operações.

Osório Sousa, delegado do SEAL - Sindicato dos Estivadores e Actividades Logísticas em Leixões, e estivador neste porto do norte do país, garante que "os trabalhadores estão surpreendidos e não compreendem este atraso". "As horas previstas para o navio entrar no porto já mudaram várias vezes", diz.

Porquê? Quem lá trabalha coincide em referir um buraco (do lado esquerdo da foto) perto do local onde os carros da VW estão estacionados, junto ao cais onde o navio provavelmente deveria atracar. Foi um aluimento grande, já há alguns meses e ainda não foi reparado. Para carregar os automóveis, será preciso o Patara lançar uma rampa pesada por ali, explicam.

A Autoeuropa, com milhares de automóveis à espera de embarcar rumo aos países de destino devido à paralisação dos estivadores precários de Setúbal, desde 5 de novembro, assumiu já que algumas viaturas iriam sair por Leixões e pelos portos espanhóis de Vigo e Santander.

No entanto, antes de Leixões anunciar que estava a receber automóveis da Autoeuropa, a AGEPOR - Associação dos Agentes de Navegação de Portugal, tinha admitido ao Expresso que este porto não era uma alternativa neste caso e o Sindicatos dos Trabalhadores das Administrações e Juntas Portuárias disse que uma operação do género exigiria obras em Leixões.