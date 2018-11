Hotéis contra a decisão da Câmara de cobrar taxas turísticas em Fátima

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) fez uma contestação em sede de consulta pública à proposta de regulamento para criação de uma taxa turística por parte da Câmara Municipal de Ourém. A AHP e os hoteleiros de Fátima afirmam-se "totalmente surpreendidos" com a decisão da Câmara em cobrar taxas turísticas em Fátima, medida relativamente à qual manifestam o seu "repúdio".

Considera que além de "desajustada à realidade de Fátima, esta inoportuna medida prejudica fortemente os hoteleiros locais e demais agentes económicos". A AHP chama a atenção para o facto do destino turístico Fátima/Templários ser "o que tem a mais baixa performance hoteleira do país, o que decorre de ser fortemente marcado por picos de visitação, de uma grande quantidade de oferta de alojamento, da sua dependência da operação turística e de proximidade a outros destinos".

A associação hoteleira aponta "os bons resultados que ocorreram com a vinda do Papa Francisco, que coincidiu com a comemoração do Centenário das Aparições, refletindo-se num acentuado crescimento da taxa de ocupação e dos preços em 2017". Mas sublinha que "2017 foi um ano de caráter totalmente excecional para a realidade de Ourém-Fátima", o que se verifica pela "descida dos indicadores em 2018, resultando à data em performances similares a anos anteriores a 2017".

Receita por quarto em 2018 caiu para €29

No acumulado do ano até setembro, a taxa de ocupação nos hotéis de Fátima caiu 8,4 pontos percentuais, para 48%, e a receita por quarto disponível (indicador RevPar) desceu 10% fixando-se nos €29. "Para lá da comparação relativa homóloga mostrar quão relevantes são os eventos extraordinários para este destino, os seus resultados são, objetivamente, muito díspares da média nacional, onde a taxa de ocupação, neste período de 2018 foi de 72% e o RevPar subiu 6% para 70€ (subiu 6%).

“O turismo em Fátima é um turismo de peregrinação e visita. O turista de Fátima não é um turista típico, não sendo necessariamente um hóspede. Pelo que não podemos sobrecarregar os hoteleiros com esta taxa que não traz vantagens para o desenvolvimento turístico do destino, não tem qualquer fundamento económico-social e não é sustentável quanto à sua legalidade, defende Raul Martins, presidente da AHP.

Segundo Raul Martins, “a gravidade de uma medida deste tipo teria um impacto direto também sobre o comércio, restauração e serviços de Fátima. É nosso entendimento que deve haver diálogo entre a Câmara de Ourém e as associações em representação dos hoteleiros e demais parceiros da atividade turística, e todos pugnarmos pela afetação parcial do denominado IVA turístico ao concelho, para ser alocado a investimento que venha melhorar a qualidade da experiência do visitante e da vida da população que trabalha e vive do turismo".

A AHP conta neste processo com o apoio da Associação Empresarial Ourém-Fátima (Aciso).