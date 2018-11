EDP quer reembolsar antecipadamente €400 milhões de dívida

A EDP avançou esta quinta-feira com um conjunto de ofertas para o reembolso antecipado de parte dos empréstimos obrigacionistas emitidos pela sua subsidiária holandesa EDP Finance BV, estando o grupo presidido por António Mexia disponível para recomprar títulos até ao montante de 400 milhões de euros.

Embora a disponibilidade da EDP tenha fixado aquele patamar, a elétrica reserva o direito de rever o montante global que aceitará recomprar, indica um comunicado da EDP à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O anúncio surge um dia depois de a EDP Renováveis, juntamente com a Engie e a Mitsubishi, terem firmado um dos seus maiores contratos de financiamento de sempre, no valor de 2,9 mil milhões de euros, para viabilizar a construção de um parque eólico offshore na Escócia, que começará a operar em 2022. Esse financiamento foi assinado com um sindicato de 16 bancos.

Os investidores que agora poderão ser reembolsados antecipadamente são os que adquiriram títulos ao abrigo de emissões que vencem em abril de 2019 (650 milhões de euros, com um juro de 2,6%), em junho de 2020 (300 milhões de euros, com um juro de 4,1%), setembro de 2020 (750 milhões, a 4,9%), janeiro de 2021 (600 milhões, a 4,1%) e janeiro de 2022 (1000 milhões de euros, remunerados a 2,6% ao ano).

A EDP diz que estas ofertas visam "otimizar a carteira de passivos do grupo EDP" e "aumentar a maturidade média da dívida do grupo EDP, utilizando liquidez disponível para reduzir o montante da sua dívida bruta como parte da estratégia de gestão da dívida do grupo EDP".

No final de setembro a EDP apresentava uma dívida líquida de 14,5 mil milhões de euros e uma liquidez total de 6,3 mil milhões de euros (dos quais mil milhões de euros em caixa e 5,3 mil milhões de euros de linhas de crédito disponíveis).