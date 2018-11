Setúbal. Os três pontos essenciais que ainda separam patrões e estivadores 

O acordo entre os estivadores de Setúbal e as empresas de trabalho portuário para pôr fim à paralisação iniciada a 5 de novembro parece estar mais perto, depois do Sindicato dos Estivadores e Actividades Logísticas (SEAL) admitir “uma aproximação importante entre as partes em conflito”. Mas há ainda três pontos essenciais a separar patrões e trabalhadores.

Primeiro, o SEAL, sindicato que está a apoiar os precários do porto sadino e participa nas negociações iniciadas segunda-feira no Ministério do Mar, considera essencial “não esquecer o tempo de trabalho no currículo destes trabalhadores quando forem assinados os contratos de trabalho”.

“Se temos estivadores com 20 anos de precaridade temos de considerar esse tempo. Ninguém exige retroativos, mas é preciso fazer o devido enquadramento na categoria respetiva, respeitando o tempo de trabalho efetivo no terreno”, diz a direção do SEAL ao Expresso.

Outra questão fulcral para o lado sindical é garantir que os precários que vão continuar sem contrato não ficam sem apoio. Por isso, se 56 dos 150 estivadores precários de Setúbal tiveram contrato de trabalho, o SEAL quer garantir que antes do recurso a horas extraordinárias serão chamados estes precários para fazer um turno de trabalho.

Bolsa de precários continuará a ser grande

“Não podemos esquecer que mesmo com o enquadramento de um grupo de 56 estivadores, a bolsa de precários em Setúbal continua a ser grande (90 pessoas)”, diz o SEAL. Além, do mais, os representantes dos trabalhadores receiam que com “o recurso às horas extraordinárias, as empresas portuárias consigam esconder a necessidade de mais estivadores”.

Pelas contas do SEAL, considerando todos os turnos feitos no último ano e meio, o quadro de efetivos necessário em Setúbal ronda os 90 estivadores no total de 150 a trabalhar para a Operestiva e Setulset.

Por último, o SEAL quer que sejam considerados inválidos os contratos de trabalho já assinados com alguns precários do Porto. Quando o conflito começou seriam dois, agora, de acordo com a Operestiva, serão uma dezena. Porquê? Porque tal como quando começou esta paralisação, o SEAL sustenta que estes contratos violam a lei, uma vez que foram celebrados com uma greve em curso.

Apesar destes pontos de divisão, o SEAL já admitiu que a posição do lado patronal evoluiu e o acordo pode estar para breve.

Amanhã, e eventualmente sexta-feira, se for necessário, continuam as negociações iniciadas segunda-feira passada no Ministério do Mar.

No entanto, apesar da confiança do SEAL, Operestiva tinha informado que a sua proposta para resolver o conflito dos precários só era válida até as 23h00 de ontem.

A indisponibilidade para trabalhar dos precários que paralisou os dois principais terminais do porto de Setúbal desde 5 de novembro, deixando em terra milhares de automóveis da Autoeuropa, alargou-se quinta-feira aos restantes terminarias portuários, com os trabalhadores da Setulset a juntarem-se à luta dos colegas da Operestiva depois da empresa fazer entrar no porto um grupo de 30 pessoas, sob escola policial, para os substituir no carregamento de 2.500 automóveis da Autoeuropa.

Esta paralisação vem juntar-se a uma greve às horas extraordinárias iniciada em agosto, pela alegada discriminação de sócios do SEAL nos portos de Leixões e da Madeira. Esta greve tem especial impacto nos portos de Setúbal e Lisboa, onde o SEAL tem mais peso.