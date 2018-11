Portos com menos atividade ainda antes da greve de Setúbal

Nos primeiros nove meses deste ano passaram portos nacionais quase 70,7 milhões de toneladas, um valor inferior em -3,8% quando comparado com o mesmo período de 2017, isto é, cerca de -2,76 milhões de toneladas.

Os dados, divulgados esta quarta-feira pelo Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) só vão até setembro, ou seja, ainda não incluem a contabilização dos efeitos da paralisação no porto de Setúbal, que se regista desde o passado dia 5 de novembro.

Esta paralisação em Setúbal está a afetar sobretudo as exportações da Autoeuropa, que tem já mais de 15 mil carros estacionados, tanto em Setúbal como na base aérea do Montjo, à espera de embarque para os mercados de destino. Algumas centenas de automóveis começaram já a ser enviadas para Leixões e para alguns portos espanhóis.

Entre janeiro e setembro deste ano, o porto de Sines foi o que mais contribuiu para o desempenho negativo, segundo a AMT, com perdas no valor de 1,1 milhões de toneladas no mercado do carvão, 920 mil toneladas a menos nos produtos petrolíferos, e uma quebra de 548 mil toneladas no petróleo bruto.

Lisboa e Setúbal com perdas significativas

No entanto, também Lisboa e Setúbal registaram perdas significativas de -404 mil toneladas na carga contentorizada e de -222 mil toneladas na carga fracionada, respetivamente, representando, no conjunto dos três portos, 71,3% de carga ‘perdida’.

A AMT sublinha, porém, que Sines mantém a liderança com uma quota de mercado de 51,4% do total da carga movimentada, uma recuperação de 0,5 pontos percentuais face ao mês anterior e um recuo de 1,2 pontos percentuais face ao que detinha no período homólogo de 2017. O porto de Leixões consolida a 2ª posição com uma quota de 20,5%, seguido de Lisboa, com 12,4%, Setúbal, com 7,1%, e Aveiro, com 5,8% do total.

Nos portos comerciais registou-se um total de 8.068 escalas de navios de diversas tipologias entre janeiro e setembro de 2018.