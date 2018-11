EDP contrata mega-financiamento para parque eólico offshore na Escócia

O consórcio que junta a EDP, a francesa Engie e a japonesa Mitsubishi fechou esta quarta-feira um financiamento de quase 3 mil milhões de euros para pôr em marcha o maior parque eólico offshore projetado pela EDP. Trata-se do parque Moray Offshore, que aquele consórcio irá construir ao largo da Escócia, com uma potência de 950 megawatts (MW).

A EDP anunciou em comunicado que o consórcio que lidera, com uma participação de 43,3%, chegou a acordo com um conjunto de 16 bancos para obter um financiamento de 2,6 mil milhões de libras (dos quais 2,1 mil milhões de crédito e 0,5 mil milhões de outros apoios), o equivalente a 2,9 mil milhões de euros ao câmbio atual.

Esta operação teve a assessoria financeira do espanhol Santander. A EDP não entrou em pormenores sobre os financiadores, revelando apenas que, além dos 16 bancos comerciais, estão envolvidos o Japan Bank for International Cooperation e a EKF, agência dinamarquesa de crédito à exportação. Ao que foi possível apurar, não há bancos portugueses envolvidos no negócio.

Esta é uma das maiores operações de financiamento de sempre do grupo EDP (embora neste caso o financiamento inclua os restantes parceiros do projeto na Escócia). A última operação de financiamento anunciada pela EDP (a 9 de outubro) assentou na emissão de títulos de dívida no valor de 600 milhões de euros, depois de em junho a elétrica ter obtido um outro empréstimo obrigacionista de 750 milhões. Já em março deste ano a EDP tinha contratado uma linha de crédito de 2,24 mil milhões de euros, para substituir outra linha de financiamento já existente.

Em 2007 para financiar a compra da norte-americana Horizon Wind Energy a EDP recorreu a um financiamento de 3 mil milhões de dólares (2,2 mil milhões de euros ao câmbio de então), uma operação que elevou de forma significativa a dívida do grupo EDP, mas também impulsionou a elétrica presidida por António Mexia, tornando-a um dos maiores produtores mundiais de energia eólica.

“Este é um enorme passo em frente para este projeto, no qual o consórcio depositou toda a sua confiança. Dadas as suas dimensões e características, um negócio desta magnitude é um marco no financiamento da energia renovável à escala global”, comentou o presidente executivo da EDP Renováveis, João Manso Neto, no comunicado da EDP.

A EDP Renováveis atua atualmente em 13 mercados. O projeto Moray Offshore é o mais antigo e maior projeto eólico offshore do grupo EDP. Começou a ser desenhado em 2010 e em março de 2014 obteve licenciamento do governo escocês. Já em setembro de 2017 o consórcio liderado pela EDP firmou com as autoridades britânicas um contrato fechando um preço de 57,5 libras por megawatt hora (MWh) para escoar a energia dos 950 MW daquele empreendimento, que deve começar a produzir em 2022.