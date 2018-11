Crédito malparado continua a descer e um recado para os céticos da reforma da zona euro

A menos de um mês de mais uma Cimeira de decisões sobre a Reforma da Zona Euro, a Comissão Europeia avança com um relatório para mostrar aos países mais relutantes que muito já foi feito em termos de redução de risco, e que está na hora de acelerarem a conclusão da União Bancária.

"O trabalho tem sido lento", considera o Vice-Presidente da Comissão Europeia para o Euro, numa conversa com jornalistas em Bruxelas, em que o Expresso também participou. Para Valdis Dombrovskis as discussões não estão bloqueadas, mas os países têm de fazer esforços substanciais para fazer mexer os vários dossiês.

A criação de um Sistema Europeu de Garantia de Depósitos (EDIS, na sigla em inglês) continua a ser uma miragem, e os rácios de crédito malparado em países como Grécia (44,9%), Chipre (28,1), Portugal (11,7%) e Itália (10%) não ajudam a acelerar o processo.

Os valores, disponíveis no site do Banco Central Europeu, mostram, no entanto, que há uma tendência positiva de redução. No caso português, o rácio do malparado em relação ao número total de empréstimo está mais de quatro pontos percentuais abaixo dos 15,5% de há um ano. A média da UE também desceu de 4,6% para 3,4%.

"Os non-performing loans (NPLs) continuam a diminuir substancialmente", sublinha Dombrovskis, referindo-se a uma tendência geral. No caso português, vê também uma tendência positiva na redução do crédito malparado no sistema bancário, mas aponta para a necessidade de mais iniciativas que promovam a coordenação entre credores, por exemplo para acelerar a reestruturação de crédito ou a venda de NPLs.

O problema português é que apesar da redução continua, a percentagem de crédito malparado continua bem acima da média de 3,4% da União Europeia. Os rácios elevados mantêm de pé atrás países como a Alemanha, a Holanda ou a Finlândia, que estão abaixo desta média e que resistem a avançar com projetos de partilha de risco bancário, e em particular com a criação de uma Garantia Comum de Depósitos.

Esta quarta-feira, a Comissão dá mais um passo para convencer os mais céticos, ao publicar o relatório. "Há progresso feitos na redução de riscos, e acreditamos que isso nos permite avançar para elementos de partilha de riscos", afirma Dombrovskis.

O recado é político e é importante, mas o vice-presidente da Comissão também sabe em que ponto estão as negociações entre ministros da Finanças, lideradas pelo presidente do Eurogrupo, Mário Centeno.

Valdis Dombrovsksis sabe que a criação de um "roteiro político" para implementar o EDIS está numa "trajetória mais lenta", e bem aquém do que têm sido as próprias propostas de Bruxelas para concluir aquele que é considerado um pilar importante da União Bancária. Só um Sistema Europeu de Garantia de Depósitos pode assegurar de igual forma depositantes portugueses, alemães ou franceses.

No ano passado, Bruxelas voltou a apresentar ideias para que o EDIS fosse feito de "forma mais gradual", o que numa primeira fase passava apenas por apoio à liquidez, sem envolver a polémica mutualização dos riscos bancários. "Mas também aí as discussões têm sido lentas", admite Dombrovskis.

Mais avançada está a criação de um travão (backstop) para o Fundo Único de Resolução. Poderá receber a bênção definitiva dos chefes de Estado e de Governo na Cimeira do Euro de 14 de dezembro. Quando estiver operacional - e fala-se que pode ser antes de 2024 - o dispositivo de apoio financeiro de último recurso permitirá que em caso de crise muito séria na banca, não sejam os cidadãos a pagar os resgates. No caso de falência e resolução de um banco europeu, se o FUR não tiver dinheiro suficiente para o resgatar, pode recorrer a uma linha de crédito do Mecanismo Europeu de Estabilidade.

Mas para muitos analistas, aprovar este "travão" é a parte fácil. Difícil é fazer mexer o EDIS ou criar uma orçamento para a Zona Euro.

A meio ano das eleições europeias, Dombrovskis fala numa "fase decisiva", não só em termos de decisões sobre a União Bancária, mas também no que diz respeitos aos avanços na União de Mercados de Capitais (CMU, na sigla em inglês). Para o vice-presidente da Comissão para o Euro, esta última ganha ainda mais importância à medida que se aproxima a saída do Reino Unido da UE, marcada para 29 de março.

Esta quarta-feira, ao relatório sobre o crédito malparado, junta-se uma comunicação sobre o ponto de situação da CMU.