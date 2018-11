Centro Cultural de Belém vai ser concluído 27 anos depois …mas por privados

As obras para a conclusão do projeto do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, vão custar 65 milhões de euros e incluem a construção de um hotel, de quatro ou cinco estrelas, e ainda um edifício para escritórios e lojas de pequeno comércio. Entre os dois blocos vai haver um espaço pedonal de acesso ao público em geral.

O hotel terá vista frontal para o rio Tejo e a entrada far-se-á pela Avenida de Brasília; já o edifício dos escritórios e das lojas, ficará virado para a Rua Bartolomeu Dias. A construção destes dois blocos será financiada pelos privados a quem vier a ser entregue a concessão, estabelecida por um período de 50 anos, renovável.

Os módulos 4 e 5, como foram designados desde os anos oitenta do século passado, ficam compreendidos entre o atual edifício do CCB e os imóveis onde funcionou a Universidade Moderna, a dois passos da Torre de Belém.

As obras deverão durar pelo menos três anos

Amanhã mesmo será aberto o concurso público internacional para a concessão dos dois espaços ainda em aberto, no perímetro do CCB. À gestão desta instituição será paga uma renda anual de, pelo menos 900 mil euros, durante o período da concessão, pelos vencedores do concurso agora anunciado. Prevê-se que as obras possam durar pelo menos três anos.

Todo o projeto ficará servido por um estacionamento subterrâneo, num único piso enterrado, sensivelmente à cota da cave do Centro de Exposições (estando salvaguardados eventuais problemas construtivos que poderiam vir a ser criados pelo elevado nível freático da zona).

A cota de construção em altura dos novos edifícios nunca será superior à dos atuais blocos que já compõem o CCB – cinco pisos acima do solo. Por outro lado, quem vier a ficar com as novas concessões sabe que áreas vai poder construir (7.170 metros quadrados para o edifício de serviços e 16.330 m2 para o hotel), sendo que a arquitetura exterior seguirá a mesma linha do CCB, da autoria do arquiteto italiano Vittorio Gregotti.

O Expresso sabe que desde que o CCB, gerido por Elísio Summaviele, manifestou interesse em terminar o projeto, já foi sondado por vários grupos hoteleiros e empresas de promoção imobiliária.