Banco Montepio lucra €22 milhões no terceiro trimestre

Presidido por Carlos Tavares, o banco Montepio terminou os primeiros nove meses do ano com lucros de 22,4 milhões de euros, um crescimento de 10,2% face a igual período de 2017. Para isso contribuiu o decréscimo de imparidades e provisões para 81,1 milhões, o que correspondeu a menos 60,1 milhões face a igual período de 2017.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a margem financeira caiu nos primeiros nove meses do ano,"refletindo a diminuição dos juros associados às carteiras de títulos e de crédito, não obstante a redução de 28,8% dos juros e recursos de clientes".

As dotações para imparidades e crédito registaram, no período em análise, um decréscimo de 42,5% de 141,2 milhões em setembro de 2017 para 81,1 milhões em setembro de 2018. Segundo o comunicado do banco liderado por Carlos Tavares o valor das exposições não produtivas (NPE) registou uma diminuição de 1049 milhões de euros desde 2015, o que segundo o banco "representou metade da redução no crédito bruto (2100 milhões de euros).

A ajudar as contas do trimestre esteve também o aumento das comissões liquidas, que cresceram 3,6% devido sobretudo à revisão do preçário. Também a redução dos custos operacionais, em particular dos gastos administrativos (menos 9,8%), ajudou à melhoria dos resultados obtidos.

Os depósitos dos clientes cresceram 4,3% enquanto o crédito bruto caiu 7,5%. O rácio de transformação (diferença entre crédito a clientes liquido sobre depósitos de clientes) está nos 100,3%. O produto bancário caiu 0,6 pontos percentuais.