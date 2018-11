Trabalhadores de Lisboa e Porto gastam mais de uma hora por dia em transportes

Os habitantes de Lisboa e do Porto passam, em média, mais de uma hora por dia em deslocações, sobretudo entre casa e o trabalho. Esta é uma das conclusões do Inquérito à Mobilidade nas Áreas Metropolitanas do Porto (AMP) e de Lisboa (AML), realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em 2017, cujos resultados definitivos foram esta terça-feira conhecidos.

Dos dados recolhidos é possível perceber que os residentes na AML são os mais penalizados, gastando 76,3 minutos em deslocações nos dias úteis, enquanto na AMP o tempo gasto é menor, de 69,5 minutos. Tratando-se estes dados de valores médios, nem todos os inquiridos passarão tanto tempo nos transportes, da mesma forma que outros passam certamente mais.

O documento do INE revela, por exemplo, que os residentes em Vila Nova de Gaia passam, mais uma vez em média, 82,2 minutos nos dias úteis a chegar ao trabalho. Já na AML, os residentes no município de Lisboa gastam, em média, 84 minutos.

Quanto a distâncias percorridas, por motivo de trabalho, “a distância média foi 13,4 km na AMP e 14,8 km na AML”, refere-se nos resultados do inquérito. Quanto a extremos, “a distância média das deslocações na AMP variou entre um máximo de 13,2 km em Gondomar e um mínimo de 7,5 km em Vale de Cambra. Na AML foram os residentes no município de Alcochete que percorreram maiores distâncias médias nas suas deslocações (15,2 km), por oposição aos residentes no município de Odivelas (8,7 km)”.

Para uma distância média percorrida de cerca de dez quilómetros, cada deslocação feita pelos residentes da AMP e AML duraram, em média, 22,0 minutos e 24,5 minutos, respetivamente.

O inquérito abrangeu cerca de 100 mil residentes nas duas áreas metropolitanas, áreas essas que concentram, refere o INE, 43,9% da população residente em Portugal.