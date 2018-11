Maioria dos portugueses vai trabalhar de carro e viaja sozinho

O automóvel continua a ser, de longe, o principal meio de transporte utilizado em deslocações nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, sendo que o mais comum é que cada pessoa viaje sozinha. A reduzida partilha de transporte está traduzida nos dados do INE relativos à mobilidade nas duas principais áreas urbanas do País, onde a taxa de ocupação do automóvel é de 1,56 pessoas, na área metropolitana do Porto (AMP), e de 1,60 na área metropolitana de Lisboa (AML).

Os resultados definitivos do Inquérito à Mobilidade, hoje conhecidos, relativos a 2017, mostram que 67,6% das deslocações na AMP se fazem em automóvel, enquanto na AML a percentagem é de 58,9%.

A segunda forma de locomoção mais expressiva, pedonal ou de bicicleta, aparece em segundo lugar, “com um peso conjunto de 18,9% na AMP (apenas 0,4% utilizando bicicleta) e de 23,5% na AML (0,5% relativos à bicicleta)” explica o INE. A aposta de municípios como o de Lisboa na promoção do uso da bicicleta não parece ter grande expressão, ainda que não seja possível, com base nestes dados, comparar com anos anteriores. Por outro lado, os dados referem-se a 2017.

Os transportes públicos e/ou coletivos surgem em terceiro lugar, sendo o principal meio de transporte apenas para 11,1% das deslocações na AMP e 15,8% na AML.

Quanto a custos associados às deslocações feitas, o INE refere que, na área do Porto, e entre os indivíduos que tiveram este tipo de despesa, “50,2% dos respetivos agregados tinha um gasto mensal de 30 ou mais euros, enquanto na AML este nível de gastos mensais atingiu 69,9% dos agregados”.

Nos agregados com veículos motorizados (automóveis, motociclos e ciclomotores), “22,4% dos residentes na AMP e 26,9% na AML tinham habitualmente despesas com estacionamento, mas foram as despesas com portagens que se revelaram mais habituais na população, tendo sido referidas por 41,5% dos residentes na AMP e 42,2% na AML”.