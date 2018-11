Isabel Ucha assume presidência da bolsa

O atual presidente executivo da Euronext Lisbon, Paulo Rodrigues da Silva, renunciou ao cargo e será substituído por Isabel Ucha a partir de 01 de janeiro, anunciou esta terça-feira a Euronext.

"A Euronext anunciou hoje que o seu Conselho de Supervisão nomeou Isabel Ucha como CEO [presidente executiva] da Euronext Lisbon, CEO da Interbolsa e membro do 'Managing Board' da Euronext N.V", a partir de 01 de janeiro, segundo o comunicado divulgado pela Euronext, gestora da bolsa portuguesa.

Esta nomeação será sujeita à nomeação formal pela assembleia-geral extraordinária da Euronext N.V.

De acordo com a Euronext, esta decisão decorre da renúncia de Paulo Rodrigues da Silva ao cargo de presidente executivo da Euronext Lisbon, que cessará funções no final deste ano, para se dedicar a "projetos pessoais, no campo do empreendedorismo e da academia".

Isabel Ucha está na Euronext desde 2007 e chegou a assumir interinamente a liderança da Euronext Lisbon, em 2016.

"Estamos muito satisfeitos por dar as boas-vindas a Isabel Ucha ao Conselho de Administração do Grupo na sua nova posição de CEO da Euronext Lisbon e CEO da Interbolsa. Estou confiante de que a Isabel irá desenvolver o seu conhecimento sobre a Euronext e o ecossistema português", afirmou o presidente da Euronext, Stéphane Boujnah, citado no comunicado.

Stéphane Boujnah agradece também a Paulo Rodrigues da Silva a "dedicação à Euronext ao longo dos últimos dois anos" e deseja-lhe "boa sorte" nos seus novos projetos.

Paulo Rodrigues da Silva assumiu em março de 2017 a liderança Euronext Lisbon, substituindo então Maria João Carioca, que na altura renunciou ao cargo para integrar o Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos.