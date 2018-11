Imprensa: “Nenhuma das propostas representa aumento de encargos para o Orçamento do Estado”

Em carta aberta aos deputados da Assembleia da República, a Associação Portuguesa de Imprensa (APImprensa) e a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã (AIC) apelam à aprovação das propostas de alteração do Orçamento do Estado "com incidência na atividade das 600 empresas editoras de jornais e revistas" que representam.

"As associações signatárias, que se reuniram com grupos parlamentares para apresentar os seus pontos de vista sobre a lei do Orçamento do Estado e a comunicação social, esperam e solicitam que todos os deputados na Assembleia da República apoiem todas as alterações apresentadas", afirmam as duas organizações em comunicado enviado às redações na tarde de segunda-feira.

As associações que representam o sector dos media elogiam as várias propostas em cima da mesa, sublinhando que "nenhuma representa um aumento de encargos para o Orçamento do Estado". É por isso que acreditam ser "imperioso não perder a a atual oportunidade de alterações ao Orçamento de Estado, que visam melhorar a sustentabilidade das empresas jornalísticas e incentivar a leitura de jornais e revistas pelas famílias".

Em particular, a APImprensa e a AIC saúdam as propostas do PSD para apoiar a imprensa regional. Sobre os benefícios fiscais em sede de IRS (para que 15% o IVA pago na compra de publicações periódicas locais e regionais seja dedutível nas despesas do agregado familiar, até um limite de 250 euros) acreditam que "produzirão aumento de aquisição de jornais e revistas e, portanto, um aumento das receitas do IVA e do IRC associadas".

No que diz respeito ao incentivo ao investimento publicitário por desconto no IRC de pequenos anunciantes (para que as despesas com publicidade na comunicação social local e regional sejam contabilizadas em 120% para determinar a matéria tributável em sede de IRC) garantem que "não representa também qualquer aumento, porque terá impacto nas receitas do IVA e do IRC associadas".

Já sobre o o aditamento ao decreto-lei nº23/2015, de 6 de fevereiro (Lei dos Apoios do Estado à Comunicação Social), proposto pelo PSD, reforçam que não tem "qualquer implicação orçamental", destinando-se apeas "a operacionalizar a sua execução".

Referem ainda que a transferência de verdas do OE para reforçar as verbas de apoio à comunicação social até ao mês de abril (evitando que sejam alvo de cativações pelas Finanças) também não se traduzem em encargos adicionais. "São verbas previstas e não gastas em 2016 e 2017 (o que na verdade somam 2 milhões e 400 mil euros) por ausência do mecanismo operativo que foi agora proposto."

Além destas, a APImprensa e a AIC elogiam a proposta do PS, entretanto acompanhada pelo PSD e CDS para implementar a norma europeia que atribui às publicações digitais a mesma taxa reduza da IVA, de 6%, que já têm outras publicações.