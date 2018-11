General Motors vai despedir 14.000 trabalhadores até 2020

Apresentado com um plano para adequar a empresa às transformações do sector - maior peso dos veículos elétricos, e eventualmente autónomos, no mercado - , a General Motors anunciou a intenção de reduzir 15% no número de trabalhadores até ao final de 2020. O encerramento de sete fábricas é outra das medidas previstas.

Em comunicado publicado no site oficial, a empresa afirma que esta é a forma de se tornar mais rentável, ajustando-se à evolução na sua área de negócio. Em causa estão 14.000 postos de trabalho, quatro fábricas dos Estados Unidos, uma no Canadá, e duas outras fora da América do Norte.

Segundo a Bloomberg, a estratégia da GM, um dos principais construtores de automóveis norte-americano, vem na sequência das quebras de vendas registadas no mercado interno desde 2016, uma tendência que a China (país responsável por grande parte dos lucros da empresa) acompanha.

“Estamos a tomar medidas enquanto a economia está forte”, explica no comunicado a presidente-executiva da GM, Mary Barra. “Esta é uma indústria a sofrer em transformações muito rapidamente. Queremos ter a certeza de que estamos bem posicionados”, acrescentou.

Os planos passam também por abandonar, já no próximo ano, a produção de alguns dos modelos menos vendidos, caso dos Buick LaCrosse, Chevrolet Impala e Cadillac CT6.