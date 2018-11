Carlos Costa sobre mecanismo único de supervisão: “Classificaria o ponto a que chegámos como um quase milagre”

Carlos Costa considera que, quando se começou a falar em união bancária no auge da crise europeia, poucos eram os que acreditavam que fosse possível chegar até aqui. “Classificaria o ponto a que chegámos um quase milagre”, disse esta terça-feira o governador do Banco de Portugal na abertura da conferência “4 anos de Mecanismo Único de Supervisão (MUS)” com a presença da presença da presidente do Supervisory Board, Daniele Nouy.



Carlos Costa destacou o papel de Nouy, cujo mandato está a terminar, no estabelecimento do Mecanismo Único de Supervisão (MUS), que classificou como “fundamental” e lembrou que “há quatro anos não havia colaboradores, nem rotinas ou processos e hoje temos Supervisory Board a funcionar e um MUS”.



O MUS arrancou 4 de novembro de 2014 e, então, sublinha o Governador do Banco de Portugal, o desafio era recuperar a confiança no sistema bancário. Isso vê-se entre outras coisas, refere Carlos Costa, na diminuição dos ativos problemáticos (NPL) de 958 mil milhões de euros no final de 2014 para 657 mil milhões de euros no segundo trimestre deste ano.



Em relação ao futuro, o Governador garante que “estamos hoje mais bem equipados mas subsistem riscos por a supervisão bancária estar incompleta”. E insiste na necessidade de ter instrumentos como um fundo de garantia de depósitos europeu ou uma almofada (backstop) para o mecanismo único de resolução.