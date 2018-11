CaixaBank quer um BPI mais rentável

Com quase 100% do capital o acionista do BPI, o catalão CaixaBank tem como linhas estratégicas para o triénio 2019/2021 criar valor, consolidar o modelo de negócio e melhorar a rentabilidade.

Na apresentação do plano esta terça-feira de manhã, em Londres, para o BPI espera-se "a convergência com o modelo de negócio do CaixaBank que permitirá atrair maiores oportunidades financeiras de negócio", como sejam o crescimento do crédito ao consumo, habitação e empresas e negócios, assim como o segmento de poupanças (seguros vida e não vida) o que "contribuirá para incrementar as quotas de mercado e melhorar o rácio de eficiência."

CaixaBank muito satisfeito com BPI

No plano estratégico do CaixaBank o objetivo traçado prevê para o BPI até 2021 uma rentabilidade sobre o capital (ROTE) próxima dos 11% e um rácio de eficiência em torno dos 50%.

Sobre o BPI, Gonzalo Gortázar, durante a apresentação das linhas mestres para os próximos três anos, afirma estar "extraordinariamente satisfeito", e acredita que o objetivo relativo à rentabilidade de 11% em 2021, será conseguido. Adiantando que o BPI mesmo antes da integração já era um banco com êxito.

O objetivo traçado para o CaixaBank em termos de rentabilidade ascenderá a 12% com um rácio de capital reforçado em torno dos 12% (CET1). Entre os objetivos traçados para o próximo triénio a transformação digital é um dos que precisam de maior ritmo de progresso. Pois é também através destes novos canais e formas de distribuição que será possível obter maior eficiência, maior rentabilidade e solidez financeira.

O banco catalão mantém a mesma política de distribuição de dividendos, ou seja acima dos 50%, referiu Gonzalo Gortázar.

Jordi Gual, presidente do CaixaBank diz que, no âmbito do crescimento economico para Portugal e Espanha em torno dos 2%, o plano pretende" gerar valor sustentável para todos os stakeholders (clientes, acionista, trabalhadores)", assim como melhorar a oferta multicanal na banca comercial, apostando na digitalização sem esquecer a banca tradicional.

O presidente executivo do banco catalão, Gonzalo Gortázar, sublinha também a transformação digital em curso e até 2021 espera aumentar o número de clientes com adesão ao canal digital. Hoje 58% dos clientes estão no digital, mas até 2021 quer que essa adesão cresça para os 70%. "A integração do BPI em termos de corte de custos está terminada. A rede do BPI está adequada face aos reajustamentos que têm de ser feitos no âmbito da transformação digital". Ou seja, neste aspecto há que separar as águas com o reajustamento que o CaixaBank tem de fazer nos próximos três anos, quanto ao fecho de balcões.

Posição no BFA é para reduzir mas..

Questionado sobre a razão pela qual o plano estratégico não faz referência ao angolano Banco Fomento Angola (BFA), onde o BPI ainda tem 48% do capital, Gonzalo Gortázar afirmou que a posição é para reduzir, "porque é elevada, mas procuramos o momento para o fazer". E remata:"Como não há novidades não colocamos uma referência específica no plano".

* a jornalista viajou a convite do CaixaBank