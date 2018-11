BPI quer crescer em média 7% até 2021

São cinco as prioridades do BPI para o próximo triénio: aumentar a rentabilidade de forma sustentável, melhorar a relação com o cliente, apostar na formação dos trabalhadores, melhorar a eficiência e consolidar a reputação do banco. O BPI, controlado pelo CaixaBank tem como objetivo crescer em termos médios anuais 5% no crédito, 3% na captação de recursos de clientes, em particular nos recursos fora do balanço, como seguros e fundos. E ter um crescimento médio anual dos proveitos core de 7% no triénio 2019/2021.



O anúncio das linhas gerais do plano estratégico do BPI surgem nesta terça-feira, antecipando o plano estratégico do seu acionista, o Caixa Bank, que detém 94,94% do BPI. O anúncio do plano estratégico do banco catalão será anunciado esta terça feira em Londres. Na apresentação aos jornalista e investidores estarão o presidente do Caixa Bank, Jordi Gual, e o administrador Gonzalo Gortázar. Assim como também Pablo Forero.



Em comunicado enviado pelo CaixaBank ao regulador do mercado espanhol, a estratégia definida para o BPI, liderado por Pablo Forero, é crescer, ser mais rentável e mais eficiente.



Um dos compromissos do banco até 2021 é também atingir um rácio de eficiência de 50% e manter o ritmo dos indicadores de qualidade de crédito, "consolidando" o rácio de NPL (crédito em risco) abaixo dos 3%.

A par das linhas de objetivos de negócios o BPI será o braço da Fundação La Caixa para prosseguir o apoio em áreas de responsabilidade social. A fundação prevê "aplicar um orçamento anual de 50 milhões de euros, em velocidade de cruzeiro, que deverá ser atingida em 2012, quando estiverem em plena execução os principais programas previstos no sector social, ciência, investigação, educação e cultura".

Em comunicado enviado ao regulador do mercado português (CMVM), Pablo Forero afirmou: "para atingir os objetivos a que nos propomos vamos impulsionar negócios com potencial de crescimento e rentabilidade, beneficiando da nossa participação no Grupo Caixa Bank".

E, adianta ainda que "o BPI vai aproveitar a capacidade de inovação do Grupo para manter a liderança no processo de transformação digital da banca, proporcionar uma melhor experiência ao cliente e prosseguir a sua história de crescimento e de conquista de quotas de mercado".

O mesmo garante que o BPI está empenhado em fazer crescer o negócio em Portugal e disponibilizar mais crédito às famílias e às empresas e melhor aconselhamento nos seus investimentos e poupanças.

Lucros chorudos no BPI em 2018

Casa arrumada, o acionista do BPI quer mais, e já pôs o banco a dar os melhores lucros dos últimos 12 anos. Nos primeiros nove meses de 2018 o banco liderado por Pablo Forero lucrou 529 milhões de euros, dos quais 324 milhões resultantes do negócio em Portugal. Porém destes apenas são recorrentes 164 milhões de euros, já que se deve excluir as vendas do BPI Gestão de ativos e outros ao Caixa Bank, assim como a venda da Viacer. Falta ainda atingir um indicador precioso no BPI: o retorno sobre o capital tangível ( ROTE) cuja meta até 2020 deve estar acima dos 10 % e até setembro estava nos 8,6%.



O BPI, recorde-se, foi a primeira investida do Grupo La Caixa em território estrangeiro, depois de um namoro de mais de duas décadas.

Cortes em 2017

Não há bela sem senão e depois de concretizada a Oferta Pública de Aquisição (OPA) em fevereiro de 2017, o BPI teve de dispensar quase 600 trabalhadores entre reformas antecipadas e rescisões por mútuo acordo e vender 2% do banco que controlava em Angola, o BFA, sendo por isso penalizado nos resultados. O impacto foi negativo em 212 milhões de euros. O lucro do BPI ascendeu neste ano a 10,2 milhões, apesar do negócio em Portugal ter tido um contributo positivo de 191 milhões de euros de euros.

Artigo atualizado às 9h30