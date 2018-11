BCP e Alipay querem ajudar comerciantes portugueses a atraírem turistas chineses

O Millennium BCP, cujo maior acionista é a Fosun, acaba de anunciar o lançamento dos serviços da Alipay para os seus comerciantes, em regiões-chave de Portugal. A parceria, que já tinha sido anunciada em março, é esta terça-feira lançada.

“Estamos a disponibilizar os serviços Alipay aos nossos comerciantes, numa estratégia que visa regiões-chave em Portugal, nas quais o número de visitantes chineses tem crescido de forma consistente", afirma em comunicado João Nuno Palma, vice-presidente do Millennium BCP, banco que conta com cerca de 65 mil comerciantes entre os clientes com sistemas de pagamentos. "Esperamos registar um aumento nas transações ao expandir este serviço para comerciantes líderes em Portugal."

O objetivo é facilitar os pagamentos digitais a turistas chineses que não queiram pagar com dinheiro físico. O BCP sublinha que estes serviços permitem "aos comerciantes de Portugal terem acesso ao mercado de visitantes chineses, que tem crescido rapidamente e gerado cada vez mais lucro".

Este ano, o número de turistas chineses no país cresceu mais de 40% face a 2017, para 260 mil visitantes que contribuíram em cerca de 130 milhões de euros para a economia portuguesa. Destes, mais de três quartos dos visitantes eram utilizadores da Alipay. Dados da consultora Nielsen mostram ainda que mais de 90% dos turistas chineses considerariam usar a Alipay ao viajar para fora da China e gastariam mais dinheiro se esta plataforma fosse um método de pagamento aceite nos países de destino.

"Os nossos clientes apreciam a herança cultural única, o clima e o artesanato português. Apreciam descobrir a cozinha e os produtos regionais de qualidade", sublinha no mesmo comunicado Roland Palmer, diretor da Alipay para a Europa, Médio Oriente e África.

A Alipay, operada pelo grupo Ant Financial Services (filial da Alibaba), começou a ser implementada em Portugal através da Worten, do grupo Sonae, mas o BCP é o primeiro banco português a disponibilizá-la.