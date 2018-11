Só três vinhos portugueses na lista dos melhores do mundo da Wine Spectator

A lista dos 100 melhores vinhos do mundo da Wine Spectator para 2018 só considerou três vinhos portugueses. São todos do Douro e dois são Porto Vintage, mas o sector recebe esta classificação com "alguma desilusão", exatamente por ser um ano de Vintages.

"Considerando que o Porto Vintage de 2016 foi considerado como um dos melhores de sempre e a própria Wine Spectator deu muito boas classificações a estes vinhos, esta listagem fica abaixo das expetativas e não traduz o reconhecimento da qualidade do produto", comenta um produtor de vinho do Porto que pediu para não ser identificado, tal como outros contactados pelo Expresso.

"É´uma desilusão ver que desta vez há tão poucos vinhos portugueses na seleção da revista", refere outro produtor de outra região. "Este ano, não foi dado protagonismo a Portugal e, olhando à qualidade dos Vintage que chegaram ao mercado, ver este 100% foi uma surpresa, mas pela negativa", acrescenta um outro, do Douro.

Na verdade, o melhor português na lista da revista norte-americana, uma referência no mercado dos EUA e no mundo, está no 14º lugar. Produzido nos lagares da Quinta da Cavadinha, o Warre´s Vintage 2016, da Symington Family Estate chega a este lugar da geral com 98 pontos e um preço de venda ao público de 66 dólares (58 euros).

A importância dos EUA

Na reação a esta pontuação, Charles Symington, enólogo da família, considera que "este é um posicionamento é impressionante entre vinhos oriundos das mais famosas regiões vitícolas do mundo e confirma o Douro como uma das grandes regiões vinhateiras do mundo".

No entanto, a Symington teve mais quatro vinhos com a mesma classificação, de 98 pontos, que não entraram no top 100, elaborado a partir de uma combinação de critérios, do preço à disponibilidade no mercado. E houve outros Vintage com esta classificação e até com 99 pontos, muito próximos dos 100 pontos correspondentes à perfeição que não ficaram na seleção de topo.

Aliás a Fladegate Partnership, no 23º lugar do ranking, com o seu Taylor Fladegate Vintage Port de 2016, no mercado a 120 dólares, também teve 98 pontos.

O outro português, mais uma vez do Douro, nesta lista teve 90 pontos e é um vinho da Casa Ferreirinha: Papa Figos DOC Douro Branco 2016, no mercado a 18 dólares.

A liderança dos melhores do mundo da Wine Spectator vai para o italiano Tenuta San Guido Bolgheri - Sassicaia Sassicaia, de 2015. Tem 97 pontos e está no mercado a 275 dólares.

Nas exportações de vinhos portugueses, os Estados Unidos têm vindo a ganhar peso (+43 % desde 2013), fechando ano passado com um crescimento homólogo de 7,5%, no ano passado, para os 79 milhões de euros, um valor que dá aos EUA o terceiro lugar no ranking das vendas do sector ao exterior, com uma quota de 10%