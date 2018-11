Sindicato dos estivadores: "Todos os precários pararam" no porto de Setúbal

"O Porto de Setúbal está parado", garante ao Expresso Carlos Tremoço, do SEAL- Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística. Os precários que trabalham para a Sulset, no terminal da Tersado, também decidiram parar em solidariedade com os colegas da Operestiva, explica este dirigente sindical.

"Hoje, em plenário, a votação foi unânime", diz o diretor do SEAL e delegado por Setúbal horas antes de começar a reunião que junta todas as partes deste conflito no Ministério do Mar, a partir das 17h00.

Ao todo, há 150 precários em Setúbal, um porto que tem sido notícia exatamente pelo número excessivo de trabalhadores sem vínculo laboral (90%) que asseguram, ali as operações diárias. "Restam uns 30 trabalhadores efetivos, o que não é suficiente para assegurar o movimento de navios em todos os turnos, até porque a par da indisponibilidade para trabalhar dos precários, também, está em curso uma greve às horas extraordinárias", diz o sindicato.

"A Última Ceia"

Sobre a reunião do ministério do Mar, a que alguns estivadores já chamam "A ultima ceia", por ser com 13 entidades, entre as quais o SEAL, Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, UGT, CGTP, empresas que operam no Porto de Setúbal e associações que as representa, Carlos Tremoço garante que a sua estrutura sindical "estará presente sem condições prévias".

No entanto,"com a plateia que a senhora ministra decidiu reunir, não vemos grande espaço para conclusões", acrescenta.

Com uma paralisação às horas extraordinárias em curso desde agosto, e os precários ligados à empresa de trabalho portuário Operestiva indisponíveis para trabalhar desde 5 de novembro, todos aguardam o desbloquear das negociações à volta do contrato coletivo de trabalho.

No entanto, quinta-feira passada, a tensão aumentou em Setúbal, uma vez que entrou um autocarro com 30 trabalhadores no Porto, sob forte escolta policial, para assegurar a carga de um navio com carros da Autoeuropa.

A operação de carga com "trabalhadores mistério", alheios ao porto, manteve-se no dia seguinte e acabou por alastrar o conflito ao resto do porto, impedido cargas e descargas também no terminal da Tersado.

Agora, os estivadores de Setúbal, admitem que o quadro pode repetir-se no final desta semana, uma vez que esperam mais um barco vindo de Santander para carregar automóveis da Autoeuropa, o maior exportador nacional e a empresa mais afetada por esta paralisação.

Para amanhã, em Setúbal, está previsto um encontro dos estivadores com o SEAL, representantes de outras estruturas sindicais como o STASA - Sindicato dos Trabalhadores da Autoeuropa e do Sector Automóvel, Coordenador Mundial do IDC (International Dockworkers Council) e o e Coordenador da Zona norte da Coordinadora de Espanha, que representa o Porto de Vigo, considerado a principal alternativa em caso de desvio do movimento da Autoeuropa.